Sport und Spaß an vier Tagen bei der TSV Sportwoche

Teilen

Gewann klar das Fahnenschwingen: der Burschen- und Madlverein. © Ostermair

Die Hilgertshauser feierten bei der TSV-Festwoche und demonstrierten ihren Zusammenhalt.

Hilgertshausen – Hilgertshausen war vier Tage lang in Feierlaune: Höhepunkt der Festwoche des TSV Hilgertshausen war am Sonntag der feierliche Festgottesdienst mit anschließendem Umzug. Pfarrer Michael Heinrich zelebrierte den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephan, und die Blaskapelle Langenpettenbach sorgte für die musikalisch Umrahmung.

Der Geistliche hob das Fest als Markenzeichen christlichen Zusammenhalts hervor. Eine besondere Augenweide war der Festzug vom Kirchplatz hin zum TSV-Sportgelände. Bei diesem Festzug demonstrierten die Sportler Gemeinschaft mit allen übrigen Hilgertshauser Vereinen. Die Schützen, Veteranen, Burschen und Madln, die Feuerwehr oder die Katholische Landjugendbewegung folgten mit ihren Fahnen der Blasmusik.

Stark vertreten waren die Damen aus dem Obst- und Gartenbauverein. © Ostermair

Die Standarte des seit 96 Jahren bestehenden Sportvereins trug der erfahrene Fähnrich Franz Kraus durch den Ort. Aber auch Vereine ohne Fahne wie der Obst- und Gartenbauverein waren zahlenmäßig stark beim Festzug vertreten. Sonderapplaus von den Zuschauern am Straßenrand ernteten die Fahnenträger des Burschen- und Madlvereins sowie der KLJB für das fachgerechte Schwingen der edlen Tücher. Nicht zu übersehen waren auch die TSV-Fußballbuben und die vielen Kinder, die beim Festzug mit ihren Eltern mitwirkten und von der Blaskapelle ins Bierzelt gespielt wurden,

Im Festzelt gab es ein gemeinsames Mittagessen, das ausschließlich das ehrenamtliche Küchenteam des TSV zubereitet hatte.

Stießen auf das erfolgreiche Fest an: Brauereivertreter Alexander Sulzberger, Schirmherr und Bürgermeister Markus Hertlein und TSV-Vorstand Hans Pröbstl (von links). © Ostermair

In seiner Festansprache würdigte TSV-Vorsitzender Hans Pröbstl die Hilfsbereitschaft von Jung und Alt im Verein. „Fast immer die selben Leute brauchen für alle mit der Festwoche verbundenen Arbeiten keine Sondereinladung. Sowas zeichnet einen gut funktionierenden Verein aus.“

Der TSV veranstalte die Festwoche nicht nur des Feierns wegen, die Festwoche sei auch eine wichtige Einnahmequelle des Vereins, um die vielfältigen Aufgaben finanziell stemmen zu können, ohne die Beiträge enorm anheben zu müssen.

Neben der Geselligkeit im Festzelt gab es auch am letzten Tag nochmal viel Fußball, Tennis und eine Taekwondo-Vorführung. All die Kinder durften sich an den Geräten am Spielmobil des Zweckverbandes Jugendarbeit austoben. Auch die Schiffschaukel, der Schießstand und der Eisstand lockten den Nachwuchs an. Auch die 45. Festwoche hatte wieder Volksfest-Charakter.

Beim Finale im Zelt gab es Partymusik von der Band „Die Performer“ und dem DJ an der Bar. Schon tags zuvor füllte die Gruppe Ä-Hax, eine bayernweit bekannte Live-Band, das Zelt, und alles bei freiem Eintritt.