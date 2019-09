Sennerin Steffi und ihr Sommer auf der Alm

Seit neun Jahren zieht es die Tanderner Sennerin Stefanie Rieblinger zu Beginn der Sommerzeit auf die Alm. Heuer verbrachte sie den Sommer auf der Kallbrunnalm. Nach dem Almabtrieb mit den geschmückten Tieren kehrte Stefanie Rieblinger nun zurück – gemeinsam mit Gockel Fritzi und drei Hennen, die aus gutem Grund dabei waren.

VON FRANZ HOFNER

Tandern–„Einen unbeschreiblich schönen Sommer“ hat Stefanie Rieblinger aus Tandern auf einer Alm im Berchtesgadener Land erlebt. Die 35-Jährige, die gemeinsam mit ihren Eltern Peter und Rita Rieblinger einen Lern- und Erlebnisbauernhof ökologisch bewirtschaftet und Hauswirtschaftsfachlehrerin tätig ist, arbeitet seit neun Jahren im Sommer als Sennerin. Heuer betreute sie auf der 1400 Meter hoch liegenden Kallbrunnalm 14 Kühe und zehn Kalbinnen. Was sie an der Arbeit liebt: „die vielen Gesichter einer Alm und immer wieder der Blick auf die Berge“.

Ende Juni machte sich Stefanie Rieblinger auf den Weg hinauf auf die Alm – gemeinsam mit Gockel Fritzi und drei Hennen, die sie vom heimatlichen Hof mitbrachte. „Ich hatte mit Fritzi und seinen drei Damen einen Superwecker gegen das Verschlafen in aller Früh, sie sind die wichtigsten Begleiter auf der Alm.“ Denn der Tag beginnt um vier Uhr in der Früh. Die Kühe müssen auf der weitläufigen Alm im Dunkeln mit einer Taschenlampe gesucht und in den Stall getrieben werden. Sie werden gefüttert und mit der Melkmaschine gemolken. Danach dürfen die Kühe wieder auf die Weiden. Stefanie Rieblinger mistet den Stall aus und reinigt die Melkanlage. Um sieben Uhr muss die Milch mit dem Bulldog in die Gemeinschaftskäserei gefahren werden, die etwa fünf Minuten vom Stall entfernt ist. Dann muss der Milchtank gereinigt werden, bevor es um acht Uhr zum Frühstück geht.

Auch während des Tages gab es vieles zu tun, berichtet die 35-Jährige. Die Unkrautbekämpfung auf der Alm, das sogenannte „Schwenden“, muss erledigt werden, ebenso die Heuarbeit – komplett in Handarbeit. Und nach den zehn Kalbinnen muss auch noch geschaut werden, die hinter dem Jungviehzaun standen.

Wichtig im Tagesablauf war auch die Käsepflege: „Der Käse muss im Kaskeller gewendet und mit Salzlake eingeschmiert werden, damit es einen richtigen Almkäse gibt.“ In guter Erinnerung ist Stefanie Rieblinger auch das Käsen mit kuhwarmer Milch im Kupferkessel über offenen Feuer in ihrer Stube. Nachmittags beginnt wieder die Stallarbeit.

Ab 18 Uhr ist Feierabend – „da bleibt Zeit, um mit den Sennleuten der anderen Almen den Abend zu genießen und gemeinsam zu musizieren“, erzählt die Musikantin, die bei den Paartaler Musikanten mitspielt. Es kam auch vor, dass sie mitten in der Nacht von Sennleuten ein Ständchen gesungen bekam. „Ich hab sie dafür mit einem Schnapserl entlohnt.“

Auf der Alm ist vieles nicht so wichtig wie im Tal – aber manches ist auch nicht so einfach. „Man muss oft improvisieren“, berichtet Stefanie Rieblinger. Da kommt der Tierarzt nicht so schnell, da lernt man schnell, wann man einer Kuh welches Naturheilmittel geben muss – und wenn es nur ein Quarkumschlag am Fuß ist. Oder wenn wegen der Trockenheit Wassermangel auf der Alm herrscht, wie in der ersten Woche: „Da lernt man den sparsamen Umgang mit Wasser.“

Ein besonderes Ereignis war heuer der Besuch eines Filmteams: Das Filmteam der Landfrauenküche begleitete einen Tag bei ihrer Arbeit auf der Alm. Stefanie Rieblinger, die auch Vorsitzende des Tanderner Obst-und Gartenbauvereins ist, vertritt nämlich heuer den Regierungsbezirk Oberbayern bei der elften Staffel der BR-Sendereihe „Landfrauenküche“ (wir berichteten).

In Erinnerung bleibt ihr auch der Maria Himmelfahrtstag, der mit vielen Gästen als „Hochfrautag“ mit einem großen Almfest mit Bergmesse und Kräuterbuschenweihe auf der Kallbrunnalm gefeiert wurde.

Letzter Höhepunkt des gelungenen Almsommers ist dann natürlich der Almabtrieb mit den buntgeschmückten Tieren zurück über den Hintersee zum Bergbauernhof im Kaltbachlehen in der Ramsau – angeführt von der Sennerin und dem Hofbesitzer. Über fünf Stunden mussten die Tiere zurücklegen, bis sie wieder zu Hause angekommen waren. Dort wurden sie von vielen Zuschauern erwartet.