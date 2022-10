Vizebürgermeister Adi Doldi feiert seinen 80. Geburtstag: „Ein Fels in der Brandung“

Teilen

Viele Glückwünsche für Adi Doldi (l.) überbrachte Bürgermeister Markus Hertlein. © ost

Der Vize-Bürgermeister der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Adi Doldi, hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Das war für Gemeindechef Markus Hertlein Anlass, im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung offiziell zu gratulieren und ein Geschenk zu überreichen. Hertlein nannte Doldi einen „Fels in der Brandung“.

Hilgertshausen-Tandern ‒ Dafür gab es von Seiten der Gemeinderäte donnernden Applaus. Doldi ist bereits seit mehr als 26 Jahren Gemeinderat und von der ersten Stunde seines kommunalpolitischen Wirkens an auch zweiter Bürgermeister. Der gebürtige Münchner, der im Stadtteil Haidhausen aufgewachsen war, hielt sich lange aus der Kommunalpolitik heraus.

Nach Tandern zog er 1976. Er war Lehrer an der Hauptschule in Hebertshausen und übernahm dann die Leitung der Teilhauptschule Hilgertshausen-Tandern im Jahr 2001. Den Christsozialen trat er bereits 1982 bei. Bei den Gebietsreformstreitigkeiten, deren Anlass 1978 die Vereinigung der Gemeinden Hilgertshausen und Tandern war, sorgte Doldi stets für Ausgleich. „Ich wollte endlich Ruhe reinbringen“, so Doldi. Aus diesem Grund ließ er sich 1996 schließlich zum Gemeinderat und zugleich zum zweiten Bürgermeister wählen.

Zuvor hatte er sich über Jahre stark im Sport in Tandern engagiert. So gründete er die Tennisabteilung im FC Tandern und war 1977 treibende Kraft beim Tennisplatzbau. Doldi, der bei allen Vereinen ein guter Ratgeber ist, führte den FC Tandern in den 80er-Jahren zeitweise sogar als Vorsitzender.

Eine Krebserkrankung hat Doldi vor ein paar Jahren gut überstanden, sodass er sich nun wieder mit voller Kraft der Kommunalpolitik widmen kann. Kommunalpolitik ist für ihn reine Sachpolitik, die Partei müsse da hinten anstehen, erklärt er stets.

Doldi betonte nach den Lobesworten von Bürgermeister Hertlein, dass er kommunalpolitisch noch nicht ans Aufhören denke. „Solange es mir gut geht, macht mir die Arbeit für unsere Bürgerinnen und Bürger Spaß“, so der Jubilar mit dem Hinweis, dass dennoch sein 80. Geburtstag wohl sein letzter runder in diesem Gremium sein werde.

Bis 2026 wolle er, wenn es die Gesundheit erlaubt, auf jeden Fall noch dem Gemeinderat angehören. Doldi dürfte jetzt schon ältester Vize-Bürgermeister im Landkreis sein. Er nutzte die Gelegenheit, zu verkünden, dass er mit keinem anderen Bürgermeister so gut zusammenarbeiten konnte wie derzeit mit Hertlein. „Die Zusammenarbeit funktioniert da bestens“, so Doldi. Anschließend lud er seine Kollegen im Gemeinderat zu einer kleinen Feier in die Tafernwirtschaft von Niederdorf ein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.