Viel Wirbel um die Straßenbäume: Anwohner fordern Fällung

So wie hier in der Kiefernstraße fordern mehrere Anlieger auch in der Fichtenstraße und Am Hochblick andere Straßenbäume. © ost

Grundstücksanlieger in Tandern fordern den Austausch der Straßenbäume vor ihren Häusern. Der Gemeinderat aber lehnt dies ab. Nicht jeder Bürger könne seinen „Wunschbaum“ bekommen.

Tandern – Sieben Grundstücksanliegern aus dem Bereich Am Hochblick sowie der Kiefern- und Fichtenstraße in Tandern sind nicht gut auf die Straßenbäume in diesen Siedlungsgebieten zu sprechen. Die Anwohner klagen über Beschädigungen von Straßenbelag, Randsteinen, Garageneinfahrten und Gartenzäunen durch das Wurzelwerk der Bäume. Zudem wird erheblicher Schmutz durch das Laub beklagt. Weiter befürchten die Anrainer, dass das Wurzelwerk Schäden an der Straßenkanalisation verursacht haben könnte und baten deshalb um Prüfung der Rohre durch eine Fachfirma.

Laut einem Beschwerdeführer handelt es sich bei den gepflanzten Bäumen um herzblättrige Erlen, welche in der Pflanzliste, die Bestandteil des Bebauungsplanes ist, nicht enthalten seien. Im Bebauungsplan in dessen Fassung aus dem Jahr 2002, der zum Zeitpunkt der Pflanzung der streitgegenständlichen Bäume gültig war, stehen die gepflanzten herzblättrigen Erlen laut Gemeindeverwaltung zwar tatsächlich nicht in der festgeschriebenen Gehölzliste, würden jedoch den im Bebauungsplan festgelegten Kriterien – möglichst standortgerechte, einheimische Laubbäume – entsprechen.

„Der Bebauungsplan legt fest, dass die in der Pflanzliste dargestellten Bäume zu bevorzugen sind. Dies bedeutet jedoch keine ausschließliche Festlegung“, gab Bürgermeister Markus Hertlein vor dem Gemeinderat zu verstehen.

Die im Umgriff des Bebauungsplanes „Schlosser“ gepflanzten Bäume seien als gängige Straßenbegleitbäume anerkannt, die Gefahr durch ihr Wurzelwerk sei genauso hoch einzuschätzen wie zum Beispiel die in der Pflanzliste genannte Stieleichenwurzeln. Zudem gelte die herzblättrige Erle als sogenannter Zukunftsbaum, der auch auf lange Sicht seine Aufgabe, nämlich die örtliche Klima- und Grundwasserregulierung und Sauerstoffproduktion sicherzustellen, wahrnehmen könne.

Gemeinde sagt: Anwohner müssen Bäume „dulden“

Die neue geschäftsleitende Beamtin im Hilgertshausener Rathaus, Tania Resenscheck, wies darauf hin, dass die derzeitige Rechtsprechung dazu tendiere, dass ein rechtswidriger Zustand nicht erkennbar sei, ein Folgebeseitigungsanspruch damit ausscheide und Anlieger die gepflanzten Bäume zu dulden hätten. Diese Duldungspflicht ende nur bei Vorliegen einer besonderen Ausnahmesituation, wie schwere, nicht anderweitig behebbare Schäden an den baulichen Anlagen oder der Tatsache, dass solche Schäden konkret zu befürchten seien. Oder aber die Nutzung des Grundstücks werde in einem unzumutbarem Maße beeinträchtigt.

„Zudem ist zu bedenken, dass es sich hier um 31 Bäume handelt, die völlig gesund sind und gefällt sowie die Wurzelwerke ausgefräst und entfernt werden müssten“, so der Bürgermeister. Ersatzpflanzungen könnten die angedachte Aufgabe der Straßenbäume in den nächsten Jahren nicht übernehmen. Dies alles könne nicht im Sinne des gemeindlichen Handelns sein, da hier ohne tatsächliche Not bestehende Werte zerstört würden und die Entfernung und Neupflanzung zudem unabsehbare und auch nicht vertretbare Kosten verursachen würden.

„Wir können es uns nicht leisten, jedem seinen Wunschbaum zu pflanzen“, gab Hertlein unmissverständlich zu verstehen. Um sicher zu gehen, werde nun ein Baumsachverständiger die strittigen Bäume in Augenschein nehmen. Nur bei tatsächlich kranken Bäumen könne man eine Fällung in Erwägung ziehen. Die Gemeinde wolle auf keinen Fall Präzedenzfälle schaffen, die eine nicht absehbare Menge von Folgeanfragen nach sich ziehen würden.

