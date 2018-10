Bank in Tandern schließt für immer - Entscheidung sorgt für massive Kritik im Ort

Die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau hat in einem Schreiben die Schließung der Filiale in Tandern zu Jahresbeginn 2019 angekündigt.

Tandern – Die Bank begründet ihren Entschluss wie folgt: „Als genossenschaftliche Bank haben wir unseren Mitgliedern und Kunden gegenüber ganz besondere Verpflichtungen, Qualität, Service und Wirtschaftlichkeit zugunsten aller die mit uns in Verbidung stehen. Vor diesem Hintergrund bauen wir unser Leistungsspektrum und unseren Zeitgemäßen Service ständig aus, müssen aber dort Geschäftsstellen abbauen wo sie nicht wirtschaftlich betrieben werden können.“

Die Schließung des 1982 neu eröffneten Bankgebäudes im Ortszentrum, das erst vor drei Jahren umgebaut wurde, stößt bei den Kunden auf harsche Kritik, wie bei der Seniorenbürgerversammlung und der Jahresversammlung von Zukunft Tandern deutlich wurde – zumal auch der Geldautomat abgezogen werden soll. Die Schließung der Bank sei ganz besonders für ältere Mitbürger ein Problem, die dadurch keine Möglichkeit mehr hätten, ihre Bankgeschäfte vor Ort abzuwickeln. Es wurde sogar eine Unterschriftensammlung gegen die Schließung in Erwägung gezogen.

Auch der Bürgermeister sieht die Schließung kritisch

Bürgermeister Markus Hertlein wurde erst kürzlich vom Vorstand der Bank über die bevorstehende Schließung informiert. Er sieht die Schließung ebenfalls kritisch und bemängelt dazu die Kommunikation von Seiten der Bank. Da helfe auch das Angebot der Bank nichts, dass mit dieser Entscheidung neuer Freiraum geschaffen werden kann, um an anderen Standorten umso umfassender beraten und betreuen zu können. Die Bank wechsle nur den Standort aber nicht die Blickrichtung, weiterhin werden die Kunden im Blickpunkt stehen. Die langjährigen, persönlichen Ansprechpartner werden die Kunden aus Tandern ab dem neuen Jahr in der Geschäftsstelle Altomünster betreuen. Auch bestehe die Möglichkeit zum Besuch in der Geschäftsstelle in Hilgertshausen.

Mit dem Beschluss der Schließung des Bankgebäudes geht in Tandern eine 112-jährige Genossenschafts-Tradition im Ort zu Ende. Deren Geschichte begann in Tandern im Jahre 1906 mit der Gründung des Darlehenskassenvereins Tandern/Oderdorf. 1908 kamen Teile der Gemeinde Randelsried dazu. Im Jahre 1937 erfolgte die Umbenennung zur Spar- und Darlehenskasse Tandern, 1948 dann zur Raiffeisenkasse Tandern GmbH. 1971 verschmolz diese mit der Raiffeisenbank Jetzendorf, worauf 1975 die Zusammenführung mit den Banken Jetzendorf und Petershausen folgte. 1982 erhielt die Bank in der Ortsmitte dann ihr eigenes Gebäude. Neben dem Bankraum war im Erdgeschoss ein Ladenraum und in den Obergeschossen entstanden Wohnungen.

