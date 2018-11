„So was ist total unbegreiflich!“

Nicht der Bürgermeister und der Gemeinderat, sondern die Verantwortlichen der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau standen bei der Bürgerversammlung im Sportheim Tandern in der Kritik.

Tandern – Josef Krimmer fragte Bürgermeister Markus Hertlein, ob die Gemeinde über die von der Bank zum Jahreswechsel beschlossene Schließung der Geschäftsstelle Tandern gar nicht verhandelt habe. „Denn so was ist für mich total unbegreiflich, ich frage mich, wo da die Tanderner Genossen waren“, sagte Krimmer. Die Vorgehensweise der Bank sei einer Genossenschaftsbank nicht würdig.

Bürgermeister Hertlein versicherte, zusammen mit seinem in Tandern lebenden Stellvertreter Adolf Doldi um den Erhalt dieser Bankfiliale und wenigstens um einen Geldautomaten vor Ort vergeblich gekämpft zu haben. „Wir hatten den Eindruck, dass der Beschluss zur Schließung doch schon sehr gereift war“, erklärte Hertlein. Ihm sei lediglich in Aussicht gestellt worden, im notwendigen Einzelfall eine Bring-Service-Lösung für Senioren anbieten zu können. Ansprechpartner für die bisherigen Bankkunden aus Tandern würden ab dem Jahreswechsel in Altomünster zur Verfügung stehen. An der Regionalförderung soll sich nichts ändern.

Zu der Aussage Krimmers „es wird gemunkelt, dass das Bankgebäude inmitten unseres Ortes abgerissen wird“, versicherte Hertlein, solche Pläne nicht zu kennen.

Krimmer kam auch auf die vom Bürgermeister genannten Strom-Einspeisedaten in der Gemeinde zu sprechen. Danach kommt die Gemeinde auf einen eigenproduzierten Stromanteil von 75,08 Prozent. Krimmer meinte, dass sich dieser Prozentsatz mit einer Erweiterung der Solaranlage in Unterdinkelhof noch erhöhen ließe. In Sielenbach sei dies auch möglich gewesen.

Hertlein aber hielt entgegen, dass die notwendigen Flächen ausgereizt seien. Auch der geschäftsleitende Gemeindebeamte, Hans Schweiger, sieht das so, will aber gerne noch eine diesbezügliche Prüfung anstellen lassen.

Über die künftige Geschwindigkeit auf der Daten-Autobahn erkundigte sich Manfred Schweiger, nachdem zuvor der Bürgermeister den Breitband-Ausbau angesprochen hatte, der in den Hauptorten Hilgertshausen und Tandern schon voll im Gange sei. Hier gebe es aber im Gegensatz zu den kleineren Orten in der Gemeinde keine staatliche Förderung, und die Gemeinde könne sich eben Glasfaserleitungen bis in die Häuser nicht leisten.Die Telekom habe aber auch mit der von ihr angestrebten Lösung eine Verdoppelung der bestehenden Bandbreite zugesagt. Zur Frage von Georg Pfleger, ob es bei der Telekom einen Ansprechpartner für die betroffenen Anschließer gebe, konnte auch der Bürgermeister nur auf die ungeliebte Hotline verweisen.

Herbert Aidelsburger kritisierte die Abwassersatzung der Gemeinde wegen des gebührenpflichtigen Gartenwasserbezugs. Hertlein wusste von Aidelsburgers Einwand, gestand aber auch, dass der Gemeinderat, der in dieser Sache einen Beschluss fassen müsste, noch nicht tätig geworden sei. Demnächst werde er die Sache jedoch in Angriff nehmen.

Hertlein zeigte den rund 70 Zuhörern auf, dass 2017 der Bau des Feuerwehrhauses in Tandern mit 1,6 Millionen Euro Kosten ohne Ausstattung, die 1,3 Millionen Euro teure Erschließung des Neubaugebietes westlich der Münchener Straße in Hilgertshausen und der Breitbandausbau in der gesamten Gemeinde zu den Hauptaufgaben gehörten. Im kommenden Jahr gehe es vor allem um die Entwicklung neuer Baugebiete, die Planungen für den Neubau eines Kindergartens in Hilgertshausen, die Schulstandorte, die Entscheidung über das Konzept für die Schulkindbetreuung und die Planung der Mischwasserbehandlung in Hilgertshausen samt Abwasserbeseitigung in beiden Ortsteilen. Im Frühjahr wird am Feuerwehrhaus in Tandern das Einweihungsfest gefeiert. Josef Ostermair