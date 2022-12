Teure Investitionen in die Zukunft - Verschuldung der Gemeinde steigt

Bei der Bürgerversammlung in Tanderner Turnhalle wurde deutlich: die Verschuldung der Gemeinde steigt

Tandern – Gut 35 Bürger kamen zur jüngsten Bürgerversammlung der Gemeinde in die Tanderner Schulturnhalle.

Minus im Gemeindesäckel von rund 400 000 Euro

Bürgermeister Markus Hertlein informierte dabei zunächst über die finanzielle Lage der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, die geprägt sei von zahlreichen großen Investitionen wie den Neubau des Kinderhauses und den im kommenden Jahr beginnenden Neubau der Kläranlage in Hilgertshausen. Damit, so Hertlein, steigt der Gesamthaushalt auf 16,099 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreshaushalt von 13,77 Millionen Euro. Was aber ebenfalls steigt: der Schuldenstand der Gemeinde, der am Ende dieses Jahres nun bei 4,726 Millionen Euro liegt. Weil die Kreisumlage stetig steige und die Schlüsselzuweisung aus München sinken dürfte, prophezeite der Bürgermeister ein Minus im Gemeindesäckel von rund 400 000 Euro.

Hinsichtlich der Verkehrsinfrastruktur steht der Abschluss des Grunderwerbs durch den Landkreis für den Straßen- und Radwegebau von Tandern nach Buxberg durch den Landkreis an, die Entwurfsplanung zusammen mit der Marktgemeinde Indersdorf für den Radweg Hilgertshausen-Stangenried entlang der Staatsstraße 2050 und die Planungen Radweg Staatsstraße 2050 nach Stadelham. Auch die Suche und Entwicklung neuer Gewerbe-und Wohnbauflächen soll vorangebracht werden. Zusammen mit dem Wasserzweckverband Altogruppe soll das Projekt Biotopverbundsystem, das bereits 2002 begründet wurde, weiterentwickelt werden.

Energetische Maßnahmen

Bei den energetischen Maßnahmen will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung beschließen, auch der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Liegenschaften und eine „Vertiefung und Konzeption der Möglichkeiten hinsichtlich Nahwärmenetzen und Möglichkeiten der Versorgung mit erneuerbaren Energien“ sollen laut Bürgermeister Hertlein angestoßen werden.

Weiter will sich die Gemeinde am Förderprogramm zum weiteren Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet beteiligen. Zum Mobilfunkausbau, konkret in Tandern, ist die Errichtung eines Sendemasts durch ein Mobilfunkunternehmen auf Gemeindegrund in der Nähe des Tanderner Recyclinghofes geplant.

Auch auf die weitere Erweiterung des ÖPNV-Angebotes mit Ruftaxis kam der Bürgermeister zu sprechen und rief dazu auf, das verbesserte Angebot mit der stündlichen Busverbindung zum S-Bahnhof Petershausen und die Ergänzung durch das Ruftaxi häufiger zu nutzen.

In der anschließenden Diskussion mit den Bürgern taten sich viele Fragen auf. Otto Breitwieser stellte der Verwaltung dabei gleich einen ganzen Fragenkatalog. Dabei ging es um die weitere Verwendung des bisherigen Kindergartens in Hilgertshausen mit seiner Anregung, dort doch ein Heimatmuseum einzurichten. Auch erkundigte er sich nach der weiteren Zukunft der Gemeindehäuser und dem künftigen Standort des Bauhofes.

Der Bauhof sei geplant auf einem Grundstück der Gemeinde bei der neuen Kläranlage, antwortete der Bürgermeister. Angesichts der vielen aktuellen Bauvorhaben müssten die beiden erstgestellten Fragen jedoch noch etwas „zurückgestellt“ werden, sagte Hertlein.

Johanna Lugmair sprach dann die Notwendigkeit der Kindergartenerweiterung in Tandern an. Peter Rieblinger verwies auf einen bereits vorliegenden Förderbescheid für die Kindergartenerweiterung.

Die Planungen für die Kindergartenerweiterung in Tandern sollen nun mit der Detailplanung nach der Bestandsaufnahme fortgesetzt werden, kündigte der Bürgermeister hierzu an und verwies auf ein neues Förderprogramm, bei dem „vielleicht eine höhere Förderung erreicht werden kann“.

Auch die Frage ob des Baus eines Windrads wurde gestellt und ob es dazu schon konkretere Planungen gebe. Solche konkreten Planungen gibt es noch nicht, erklärte der Bürgermeister. Er betonte jedoch, bei diesem Thema Wert auf abgestimmte Planungen mit umliegenden Gemeinden zu legen: „Wenn, dann sollte dies im Verbund gemacht werden.“ Er priorisiere ein Betreibermodell mit Bürgerbeteiligung. Das Hauptproblem, so Hertlein, sei jedoch gegenwärtig, den Strom auch wegzubringen, es fehle am Netzausbau. Der Bürgermeister sicherte jedoch zu, wenn es Planungen gebe, die Bürger weiter zu informieren.

