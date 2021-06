Über 20 000 Euro Zuschuss für die Vereine

Hertlein: Hoher Stellenwert für Dorfgemeinschaft in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern

Hilgertshausen – Ohne Diskussion hat der Gemeinderat von Hilgertshausen-Tandern am Montagabend im Häuserer-Saal 20 050 Euro Fördermittel für die Vereine per Beschluss gebilligt. Wie Bürgermeister Markus Hertlein ausführte, sei vor fünf Jahren auf der Basis eines Vorschlags des vom Gemeinderat eingesetzten Arbeitskreises die Vereinsförderung neu geregelt und in den vergangenen Jahren auch nach diesem neuen Konzept abgewickelt worden.

Beim Beschluss über den aktuellen Haushalt wurden wieder entsprechende Veranschlagungen berücksichtigt.

Als Dank und Anerkennung für die Bemühungen um die Erhaltung und Förderung einer praktizierenden Dorfgemeinschaft beziehungsweise um die Bereitstellung breit gefächerter Möglichkeiten für sinnvolle Freizeitaktivitäten gewährte die Gemeinde trotz angespannter Haushaltslage auch heuer erneut den örtlichen Vereinen und Verbänden einen freiwilligen Zuschuss.

„Der Gemeinderat und ich halten die Vereinsarbeit für ein essenzielles Bindeglied einer intakten Dorfgemeinschaft“, unterstrich Hertlein. Dieser hohe Stellenwert solle gerade auch in der momentan immer noch schwierigen Situation mit reduzierten Vereinsaktivitäten monetär bekräftigt werden.

Wie Hertlein aufzeigte, habe sich gegenüber vergangenem Jahr keine Änderung ergeben. So setzen sich die insgesamt 20 050 Euro an Zuschüssen zusammen: Je 550 Euro erhalten die Schützenvereine in Niederdorf, Gumpersdorf und Tandern sowie die Gartenbauvereine in Hilgertshausen und Tandern.

Je 250 Euro beträgt die Zuschusshöhe für die Stockschützen aus Niederdorf, die Krieger- und Soldatenvereine Hilgertshausen und Tandern, den katholischen Burschen- und Madlverein Hilgertshausen, Zukunft Tandern, Frauenbund Hilgertshausen, Frauenbund Tandern, Kolpingfamilie Tandern, Seniorenclub Hilgertshausen, Seniorenkreis Tandern, Nachbarschaftshilfe Hilgertshausen, Nachbarschaftshilfe Tandern, VdK Hilgertshausen-Tandern, Männersinggruppe Tandern, Ilmquell-Löwen Tandern und Kinderchor Hilgertshausen-Tandern.

Die katholische Landjugend Hilgertshausen wird mit 400 Euro Gemeindezuschuss bedacht, 500 Euro gibt es für den Freibad-Förderverein in Ainhofen.

Deutlich höher fallen mit je 1600 Euro die Zuschüsse an die katholische Volksbücherei Hilgertshausen und die Pfarrbücherei Tandern aus, während die Feuerwehren in Hilgertshausen und Tandern mit je 1300 Euro Zuschuss auskommen müssen.

Gemessen an der Zahl der Mitglieder gehen die Zuschüsse an die beiden Sportvereine. So erhält der TSV Hilgertshausen 3500 Euro und der FC Tandern 3100 Euro.

Zusätzlich werden nach dem gemeindlichen Förderkonzept an die davon betroffenen Vereine und kirchlichen öffentlichen Häuser Zuwendungen in Höhe der jährlich anfallenden Kanalgebühren als Ausgleich gewährt.

Diese gesamte Rückerstattung der anfallenden Kanalgebühren beläuft sich laut Bürgermeister auf eine Summe von rund 4700 Euro, 2020 waren es sogar 5020 Euro.

Es gibt auch ein „Zuckerl“ für Vereine oder andere Veranstalter, die sich am Ferienprogramm der Gemeinde beteiligen. Denn da werden pauschal 100 Euro pro Veranstaltung gewährt, sofern Ausgaben in mindestens dieser Höhe nachgewiesen werden.

Die Zuständigkeit für die Gewährung von Zuschüssen liegt nach der Geschäftsordnung für den Gemeinderat bis zu einem Einzelbetrag von 1000 Euro beim Bürgermeister.

ost