Wie viele Plätze brauchen die Kinder?

In Hilgertshausen gehen die Meinungen auseinander, wie viele Kinderbetreuungsplätze die Gemeinde braucht. Das wurde jetzt bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Hilgertshausen – Aufgrund des stark sanierungsbedürftigen und räumlich beengten Kindergartens in Hilgertshausen ist ein Neubau nötig – das hat der Gemeinderat schon im Dezember 2017 beschlossen. Dafür ist das Gelände südlich der Grundschule gedacht. In der jüngsten Sitzung ging es um die Festlegung des Bedarfs an Betreuungsplätzen, und da gingen die Meinungen doch auseinander. Mit 12:5 Stimmen beschloss man schließlich, der Empfehlung der Kindergartenaufsicht im Landratsamt zu folgen und einen Neubau zu planen, in dem drei Kindergarten-Regelgruppen, eine Integrationsgruppe und zwei Krippengruppen, davon gegebenenfalls eine als Flexigruppe, untergebracht werden können.

„Ich habe Probleme, so einem Beschluss zuzustimmen, weil ich die Relation nicht verstehe“, sagte Hans Glas von der Bürgerliste Tandern und stellte fest, dass die vorgeschlagenen Gruppen doch nicht mit den Bevölkerungszahlen in Hilgertshausen und Tandern zusammenpassen. Auch die Kindergartenleiterin in Tandern, Gertrud Michalke, habe ihm erklärt, einige Zahlen zur Belegung des neuen Hauses nicht nachvollziehen zu können. „Ich sehe die Interessen des bestehenden Kindergartens in Tandern nicht im erforderlichen Maße berücksichtigt“, unterstrich Glas.

Josef Dunau von der CSU Tandern erklärte dagegen, dass es bei der Abstimmung doch um den Bedarf in Hilgertshausen geht und in Tandern eine spätere Nachrüstung jederzeit möglich ist. „Das Landratsamt ist doch eine Fachbehörde, die versucht, objektiv zu rechnen. Da kann man dann doch wohl sagen, dass die errechneten Bedarfszahlen realistisch sind“, fand auch Dunaus Fraktionskollege Peter Schadl. Weil die Berechnung der Betreuungsplätze je nach Gruppe verschieden ist und unterschiedliche Faktoren hier eine Rolle spielen, zeigte sich auch SPD-Gemeinderat Martin Güll verunsichert, ob die in der Sitzungsvorlage aufgeführten Belegungszahlen längerfristig ausreichen. „Die Aufsicht geht davon aus, dass Angebot Nachfrage schafft. Bei der Steigerung der Krippenplätze sollte auch Tandern berücksichtigt sein“, so Güll.

Bürgermeister Markus Hertlein (WG-Hilgertshausen-Tandern) erklärte, dass der nächste Schritt in der Kinderbetreuung sei, einen Gruppenraum in Tandern zu schaffen, der auch flexibel nutzbar sein soll. Man werde so auch für Tandern etwas Gutes tun, der gefasste Beschluss ist laut Hertlein durchaus zukunftsfähig. Die Tanderner Kindergarten-Chefin Michalke begrüße das Vorgehen der Gemeinde. Man dürfe sich jetzt aber nicht verzetteln. Beim Neubau in Hilgertshausen sei man schließlich an das öffentliche Vergaberecht gebunden.

Im Streit um die Belegungszahlen erklärte Isabel Kühnl (WGHT), dass es in den beiden vorhandenen Kindergärten komplett verschiedene Konzepte gibt. Bislang habe man nie von Krippen-Gruppen in Tandern gesprochen, noch brauche man keine eigene Krippen-Gruppe in Tandern.

Wie der Bürgermeister ausführte, hat die Verwaltung die künftige Bevölkerungsentwicklung für die nächsten zehn Jahre unter Berücksichtigung angedachter Neubaugebiete abgeschätzt. Die Zunahme der Einwohner werde in den nächsten 10 bis 12 Jahren rund 400 Personen betragen. „Die Kindergartenaufsicht im Landratsamt hat für den Ortsteil Hilgertshausen als Empfehlung einen zukünftigen Bedarf von 36 Betreuungsplätzen für unter Dreijährige und von 150 Betreuungsplätzen ab vollendetem dritten Lebensjahr ermittelt.“ Für den Ortsteil Tandern liege die Prognose des Landratsamtes bei zwölf Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren und bei 50 Betreuungsplätzen ab vollendetem dritten Lebensjahr. Das Landratsamt habe auch darauf verwiesen, dass aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre immer mehr Kinder einen erhöhten Förderbedarf aufweisen würden und die einzelnen Gruppen nicht mehr mit der Höchstzahl der Kinder belegt werden können. „Bei der Planung sollte auch darauf geachtet werden, dass die Räumlichkeiten bei wechselndem Bedarf von allen Altersgruppen belegt werden können“, machte Hertlein deutlich.

Durchschnittlich gibt es entsprechend der aktuellen Einwohnerzahlen je Geburtsjahrgang (2015 bis 2018) 35 Kinder. Die Belegungszahlen liegen in beiden Ortsteilen derzeit über der Zahl der vorhandenen Betreuungsplätze. Dabei müsse man aber berücksichtigen, dass die Schulkinder die Plätze erst ab Mittag belegen.

Obwohl Hertlein mit Engelszungen versuchte, den angestrebten Beschluss einstimmig zu fassen, gelang es ihm nicht, Hans Glas, Norbert Reiter und Christoph Hardt (alle Bürgerliste Tandern) und die SPD-Gemeinderäte Martin Güll und Franz Glas von den erhobenen Zahlen zu überzeugen. Alle fünf Ratsherren lehnten den beschlossenen Bedarf an Betreuungsplätzen ab.

JOSEF OSTERMAIR