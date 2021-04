Ufersicherung in abgespeckter Version

So sah die Ufersicherung vor dem Protest von WWA und Naturschutz aus.

Wasserwirtschaftsamt und Naturschutz bestehen auf Verringerung der Naturstein-Reihen

Hilgertshausen – Große Aufregung bei der Anliegern der Ilm im Ortsbereich von Hilgertshausen: Bevor ab Juni in einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten die Ilmbrücke an der Staatsstraße 2050 erneuert wird, hat die Gemeinde Hilgertshausen-Tandern nahe der Brücke eine Ufersicherung mit Natursteinen durchgeführt. Das war zwar ganz im Sinne der Bürger, deren Grundstücke an der Ilm anliegen, jedoch nicht im Sinne des Staatlichen Bauamtes Freising und der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Dachau.