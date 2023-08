Bald gibt es wieder frischen Saft

Der Obst- und Gartenbauverein Tandern hat die Modernisierung und den Umbau der Vereinskelterei, die im Hof der Familie Birkl untergebracht ist, abgeschlossen. Die Einweihung wird am Samstag, 9. September, mit einem Tag der offenen Tür und Schaupressen sowie einem Streuobstwiesenerlebnistag mit vielerlei Attraktionen gefeiert. Auf dem Programm steht um 10 Uhr die Segnung der neuen Saftanlage durch Pfarrer Michael Heinrich, ab 11 bis 16 Uhr ist Schaupressen in der modernisierten Kelterei.

So wie dieser Mann können alle Obstliebhaber ihren eigenen Saft pressen lassen © Peter Gebel

Nachdem bereits die Obstmühle und Packpresse bereits vor sieben Jahren mit einer Stundenleistung von 500 Litern erneuert wurde, kam jetzt eine automatische Pasteurisierungsanlage, die mit Bio-Ethanol betrieben wird, dazu. Künftig kann die dreifache Menge an Obst verarbeitet werden. Neu ist auch die Filteranlage, die Grobpartikel des naturtrüben Saftes zurückhält; neu sind auch zwei Lagertanks mit je 200 Liter Fassung, damit reibungslos der nächste Kunde bedient werden kann. Der neue Abfüllautomat ist mit der Stundenleistung den vorgeschalteten Geräten angepasst ist. Es kann in Bag-in-Box oder Flasche abgefüllt werden. Fünf- und Zehn-Liter-Beutel sind in der Safterei erhältlich, Flaschen müssen mitgebracht werden. Verarbeitet werden können zu naturtrüben Saft saubere gewaschene Äpfel und Birnen nur im geringerem Anteil, reiner Birnensaft kann wegen der kurzen Haltbarkeit nicht hergestellt werden. Quitten können nur kalt gepresst werden, deren Verarbeitung bleibt jedoch Vereinsmitgliedern vorbehalten, da diese die Maschinen sehr beansprucht. Beim Streuobstwiesenerlebnistag neben dem Feuerwehrhaus sind von 11 bis 16 Uhr Bauern- und Handwerkermarkt und Infostände aufgebaut. Um 12 Uhr findet dort auch die Krönung der neuen Dachauer Apfelkönigin statt, nach vierjähriger Regentschaft wird Apfelkönigin Sophie I. ihr Zepter dabei an ihre Nachfolgerin übergeben. fh