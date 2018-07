52-Jähriger überschlägt sich - wegen Käfer

Ein 52-jähriger Autofahrer wollte einen Käfer verscheuchen, kam dabei von der Straße ab und überschlug sich. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ein 52-jähriger Fürstenfeldbrucker fuhr am Dienstag von Hilgertshausen-Tandern in Richtung Langenpettenbach. In einer Kurve kam durch die geöffnete Seitenscheibe ein dicker Käfer ins Fahrzeuginnere und flog genau am Gesicht des Bruckers vorbei. Dieser versuchte durch Wedeln mit den Händen den Käfer zu verscheuchen. Dabei geriet er von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angegrenzenden Feld. Der Brucker wurde leicht verletzt, über den Zustand des Käfers ist laut Polizei nichts bekannt. Das Tier entfernte sich unbekannterweise von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

dn