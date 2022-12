Vermisster 72-Jähriger taucht wohlbehalten wieder auf

Sieben Stunden lang suchten die Rettungskräften nach dem Mann, bis die Suche erfolglos abgebrochen wurde. © Patrick Seeger/ DPA

Fast die ganze Nacht haben Rettungskräfte mit Hunden und Drohnen rund um Hilgertshausen-Tandern nach einem 72-jährigen Vermissten gesucht – erfolglos. Der Vermisste tauchte am Dienstagfrüh wohlbehalten wieder auf.

Hilgertshausen-Tandern – Der 72-jährige Mann aus dem Landkreis Dachau hat am Sonntag in den Morgenstunden sein Wohnhaus verlassen, wie ein Sprecher der Polizei gestern mitteilte. Am Montagabend dann meldete ein Bekannter den Mann, der auf Medikamente angewiesen ist, als vermisst.

Um 20 Uhr begann die Suche, bei der laut Polizei sowohl Drohnenstaffels als auch Hundestaffeln – sowohl Mantrailer- als auch Flächensuchhunde – im Einsatz waren. Der Hubschrauber konnte aufgrund des schlechten Wetters – es regnete stark, somit war die Sicht stark eingeschränkt – nicht starten, genauso wie eine spezielle Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Oberpfaffenhofen.

Nach Angaben der Polizei wurden Waldstücke und die Umgebung abgesucht, die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfaffenhofen suchten mit einer Wärmebildkamera fußläufig einen definierten Bereich ab, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Suche blieb allerdings erfolglos. Um 3 Uhr wurde sie abgebrochen, sollte aber in den Morgenstunden fortgesetzt werden. Doch so weit kam es nicht: Der 72-Jährige kam morgens zu seinem Wohnhaus zurück, unversehrt und wohlbehalten. Er wurde medizinisch untersucht, so der Polizeisprecher, konnte aber zu Hause bleiben.

