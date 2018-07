Aus Schandfleck wird Ort der Begegnung

Vollmair-Haus in Tandern

Am Grundriss und an der Kubatur soll nichts geändert werden. Und doch dürfte das so genannte Vollmair-Haus in Tandern nach dem Umbau und der Sanierung nicht wiederzuerkennen sein. Der Gemeinderat gab jetzt grünes Licht für die Pläne eines privaten Investors.