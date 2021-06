Von Millionen bewundert

Über den italienischen Fans hing Andreas Regler in den Seilen und wurde in die Höhe katapultiert.

Starke EM-Eröffnungsshow mit dem Hilgertshauser Andreas Regler

Andreas Regler hatte bei der EM-Eröffnungsfeier in Rom einen besonderen Platz: Er schwebte über dem Stadiion - und trommelte.

Hilgertshausen – Andreas Regler aus Hilgertshausen war als Trommler bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Europameisterschaft in Rom dabei (wir berichteten). Dort wurde der 39-Jährige in einer grandiosen Show zusammen mit elf weiteren Trommlern an zwei Stahlseilen hängend mittels einer Highspeed-Seilwinde mit einer Geschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde durch die Luft befördert.

Regler spricht von einem unbeschreiblichen Gefühl: „Man ist im Tunnel, und dazu die Mischung aus Flug, Sicht von oben und Stimmung im Stadion, mit dem besten Blick aufs Feuerwerk.“ Wichtig war ihm, dass er, der als Mitglied der Vertical Drummers im Team „Extreme-Performance on Air“ schon bei vielen ähnlichen Shows auf der ganzen Welt mitgewirkt hat, nach dem Corona-Lockdown endlich wieder vor Zuschauern auftreten konnte.

Regler, der im Olympiastadion von Rom in der Südkurve vor den italienischen Fußballfans platziert war, genoss die Stimmung der insgesamt 18 000 italienischen und türkischen Fans. „Es war, als ob das Stadion komplett ausverkauft gewesen wäre“, schwärmt Regler.

Der Tag hatte mit einem Corona-Test begonnen. Ab 10.30 Uhr ging es für ihn ins Olympiastadion, wo er Sicherheitskontrollen wie am Flughafen passieren musste, zu denen auch Fiebermessen zählte. In den Katakomben bezog Reglers Team die Künstlergarderoben, in denen nochmals Choreographie und Showablauf durchgegangen wurden. Im Laufe des Nachmittags dann: Kostüm und Maske. Ab 19 Uhr standby: Fertig in Kostüm und angelegtem Gurt mit letzten Sicherheits- und Technikchecks (Kontrolle der Gurte, Knoten, Karabiner, In-Ear-Kopfhörer).

Um 20 Uhr wurden dann die Positionen eingenommen, echs Trommler in der Süd- und sechs in der Nordkurve. „Der Gang durch die jubelnden Fans war gigantisch und pushte den Adrenalinspiegel nochmals nach oben“, erzählt Regler, der um 20.15 Uhr zum Einhängen an die Seile gebeten wurde und auf das „Go“ wartete.

+ Extreme Performance: Die Show bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion in Rom war grandios. © Privat

„Das lange Warten ist die größte Schwierigkeit, weil man darauf achten muss, dass der Kreislauf nicht verrückt spielt“, erklärt der Showman, der sich in Hilgertshausen mit seiner Firma „Schlag zu“ auf den Verleih und Verkauf von professionellen Schlaginstrumenten spezialisiert hat.

Exakt um 20.42 Uhr war es endlich so weit für den Start zum Flug, der von den Fans und Millionen Fernsehzuschauern bewundert wurde. Dass diese Super-Show wie am Schnürchen geklappt hat, freut Regler natürlich riesig. Er persönlich hätte sich jedoch gewünscht, dass die Fernsehübertragung von der Eröffnungsshow noch besser im TV zu sehen gewesen wäre. Andreas Regler: „Wenn man live im Stadion war, ist der Fernsehbericht enttäuschend.“

Josef Ostermair