WGHT will sitzemäßig noch zulegen

Die Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern (WGHT) hofft bei der Kommunalwahl 2020 auf acht Sitze im Gemeinderat. Zwei aktuelle Gemeinderäte treten allerdings für eine andere Partei an.

Hilgertshausen – Die Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern (WGHT) zeigte Geschlossenheit und stellte ohne Gegenstimme die 16 Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl im März auf. Heuer gab es geänderte Rahmenbedingungen, denn Hubert Oberhauser und Markus Hofner, die beide für die WGHT im Gemeindeparlament von Hilgertshausen-Tandern sitzen, kandidieren nicht mehr für diese Gruppierung, sie stehen erstmals als CSU-Mitglieder auf der gemeinsamen CSU-Liste für Hilgertshausen und Tandern (wir berichteten).

Das soll nach den Worten von WGHT-Vorstand Werner Kerzel aber den Wahlerfolg seiner Gruppierung nicht beeinflussen. Derzeit ist die WGHT mit fünf Räten im Gemeinderat vertreten. „Wenn es besonders gut für uns läuft, ziehen wir mit acht Leuten in den neuen Gemeinderat ein“, so Kerzel, der von einer sehr ausgewogenen Liste sprach, in der alt und jung gut präsentiert werde.

Stolz ist man vor allem auf die fünf Bewerberinnen und die Vielfalt der auf der Liste vorzufindenden Berufe, die einen Querschnitt der Bürgerschaft darstellten. Nicht zu übersehen ist, dass fast alle Bewerberinnen und Bewerber bereits ehrenamtliches Engagement in den Vereinen und anderen Organisationen zeigen.

Mit sechs Kandidaten ist der Ortsteil Gumpersdorf genauso stark vertreten wie der Hauptort Hilgertshausen. Aber auch aus Stadelham, Gumpmühle und Ed konnte Kerzel Kandidaten für die WGHT gewinnen.

Mit Nachdruck habe er sich auch um Kandidaten aus Tandern bemüht, doch von zehn angesprochenen Bürgerinnen und Bürgern habe er leider nur Absagen erhalten.

Bedauert wird in der WGHT, dass sich Isabel Kühnl aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellt. Das Führungstrio auf der Liste bilden die amtierenden Gemeinderäte Simon Schlatterer, Johann Pröbstl und Christina Markert. Um Platz für Jüngere frei zu machen, zeigte sich Kerzel freiwillig auch mit dem sechsten Listenplatz zufrieden.

Markus Hertlein, dem die WGHT 2017 auf den Bürgermeisterstuhl verhalf, gehört zwar seit ein paar Monaten der CSU an, für die er auch bei der Kreistagswahl kandidiert, ist aber nach wie vor der WGHT sehr eng verbunden. Er zeigte sich beeindruckt von der Qualität der Liste. Es sei heutzutage nicht einfach, Begeisterung für ein politisches Ehrenamt zu wecken.

Allen, die in den neuen Gemeinderat einziehen, versicherte der Gemeindechef: „Langweilig wird es sicher nicht werden.“

Als sich die 16 Kandidaten vorstellten, wurde von fast allen als Grund für ihre Kandidatur geäußert, „dass es in unserer Gemeinde weiter vorangeht“. Mehrere Kandidaten äußerten auch eine bessere und engere Zusammenarbeit mit dem Ortsteil Tandern. Von der einstigen Zwangsehe will keiner mehr etwas wissen (weitere Beiträge zur Kommunalwahl im Landkreis Dachaufinden Sie hier).

Die Kandidatenliste:

1. Simon Schlatterer, 42 Jahre, Leiter Controlling, Hilgertshausen; 2. Johann Pröbstl, 54, Kraftfahrer, Gumpersdorf; 3. Christina Markert, 65, Schüler-Betreuerin, Hilgertshausen; 4. Florian Bauer, 33, Entwickler, Hilgertshausen; 5. Anabell Klink, 45, Allgemeinärztin, Gumpersdorf; 6. Werner Kerzel, 58, Verwaltungsbeamter, Gumpersdorf; 7. Rudolf Effner, 60, Finanz- und Controlling, Hilgertshausen; 8. Julia Hoffmann, 37, Rechtsanwaltsfachangestellte, Gumpersdorf; 9. Gerd Knöferl, 49, Konfigurationsmanager, Stadelham; 10. Markus Kirchberger, 28, Bankbetriebswirt, Hilgertshausen; 11. Manfred Roth, 58, Industiefachwirt, Gumpmühle; 12. Sybille Zoller, 51, Kita-Leiterin, Hilgertshausen; 13. Herbert Effner, 50, Versicherungskaufmann, Gumpmühle; 14. Georg Weimer, 32, Bankbetriebswirt, Gumpersdorf; 15. Marlene Wagner, 44, Landwirtin, Ed; 16. Marcus Oppel, 54, Offsetdrucker, Gumpersdorf. Als Ersatzkandidat nominierte die Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern den gebürtigen Holländer Ronald von der Meijs, 55, Projektmanager aus Hilgertshausen.