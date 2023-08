Mit dem Oldtimer durch die Wüste: Walter und Agathe Till aus Hilgertshausen wagten sich mit ihrem NSU Ro 80 in die Sahara

Panne in der Sahara: Walter Till ist stecken geblieben, seine Frau Agathe schob aber zusammen mit anderen Helfern fleißig an, sodass es bald wieder weiter ging. © Steffi Schließke

Nur wer seinem Oldtimer vertraut, ihn wirklich liebt, traut es sich auch zu, damit weite Strecken zu fahren. Walter und Agathe Till aus Hilgertshausen gehören zu diesen „autonarrischen“ Menschen. Mit ihrem phoenixroten, 48 Jahre alten NSU Ro 80 beteiligten sie sich vor wenigen Wochen an einer 2400 Kilometer langen Wüstentour, quer durch Marokko bis in die Sahara.

Hilgertshausen ‒ Gemeinsam mit sechs anderen Ro-80-Teams aus Deutschland und Österreich machten sie sich auf den Weg. Wiederholt werden sollte die sogenannte Afrika-Testfahrt, die 1968 schon einmal stattgefunden hatte. Für den damaligen Auto-Neuling Ro 80 – mit Zweischeiben-Wankelmotor – war es damals darum gegangen, sich in einem von der Zeitschrift „Hobby“ initiierten Härtetest mit der „Göttin“ DS 21 von Citroën unter extremen Bedingungen zu messen.

Bei der aktuellen Testfahrt, lautete das Motto eher: Schafft eine mehr als ein halbes Jahrhundert alte Fahrzeugtechnik diese Strapazen erneut? „Wir alle waren sehr gespannt“, erzählt Walter Till. Die bunte Truppe traf sich zunächst in Genua und nahm via Fähre Kurs auf Afrika. Nach zweitägiger Überfahrt mit Zwischenstopp in Barcelona ging es in Tanger an Land.

Entlang der Küste fuhr der Konvoi in die Hauptstadt Rabat. Die in Marokko völlig unbekannten Oldtimer sorgten auch wegen ihrer bunten Vielfalt – phoenixrot, orange, signalgrün, atlantikblau, marathonblau und malachit – für Aufsehen und ernteten begeisterte Zurufe, freudiges Winken und ungläubiges Staunen. Selbst das entlang des Königspalastes üppig positionierte und in schnieken Uniformen gekleidete Wachpersonal verfolgte den Konvoi „mit interessierten Blicken“, wie sich die Tills erinnern.

Sogar die marokkanische Polizei war von den bunten Oldtimern beeindruckt

Es stand auch eine Einladung des „Automobile Club du Maroc“, also des marokkanischen Automobilclubs, auf dem Programm, mit einer gemeinsamen Ausfahrt entlang der Strandpromenade von Casablanca, einer früheren Rennstrecke. Weiter ging es nach und durch Marrakesch über das Gebirge Hoher Atlas bis Aid Ben-Hadoo – ein Ort, der schon 20 Hollywoodfilmen als Kulisse diente, darunter „Lawrence von Arabien“ und „Gladiator“.

„Marokkos Verkehrswege sind geprägt durch sehr viel Kreisverkehr mit häufigen Polizeikontrollen. Eine gewisse Bevorzugung unserer Wankellimousinen durch die Beamten war unverkennbar, denn die Kolonne wurde fast immer freundlich durchgewunken“, sagt der Hilgertshauser Till lachend. Auf dem Weg in die nördliche Sahara habe ein Abstecher in die berühmte Todra-Schlucht keinesfalls fehlen dürfen. In der Nähe von Merzouga, beim kleinen Ort Taouz, erreichte der Tross schließlich den südlichsten Punkt der Abenteuerreise.

Einen leichten Sandsturm und kurze Regenschauer in der Sahara sowie unmarkierte Pisten meisterten die „Glorreichen Sieben“, wie sich die Teilnehmer selbst nannten, ohne Probleme. Nur einmal blieben zwei Fahrzeuge im Wüstensand stecken – und dazu gehörte leider auch das aus Hilgertshausen. Agathe Till und weiteren Anschiebern gelang es aber schnell, die beiden Fahrzeuge wieder flott zu machen.

Walter Till: Dem NSU Ro 80 wird „zu Unrecht“ vorgeworfen, nicht zuverlässig gewesen zu sein

Über den Mittleren Atlas ging es Richtung Fes mit Zwischenstation in Ifrane – einer Gegend mit mittelgebirgsähnlichen Charakter. Nach Erreichen von Fes, der ältesten der vier marokkanischen Königsstädte, war Chefchaouen, die blaue Stadt, letzte Übernachtungsstation in Marokko, bevor die Wagenkolonne, nach 2400 Kilometern Strecke, zurück nach Tanger-Hafen kam. Nach zweitägiger Überfahrt mit der Fähre kamen die Ro-80-Liebhaber wieder in Genua an. Von dort traten die Oldtimer aus Deutschland und Österreich ihre Heimfahrt an. Von flotten Autobahnetappen über schlaglochreiche Landstraßen, steilen Berg- beziehungsweise bremsintensive Gefällstrecken, enge Serpentinen, sandige Wüstenpisten, bis hin zu temperamentvollen Überholmanövern von den betagten Wankelfahrzeugen, wurde alles bravourös bewältigt.

Damit meisterten alle sieben NSU Ro 80, denen laut Walter Till „nach wie vor viel zu Unrecht“ der Ruf der Unzuverlässigkeit anhaftet, diese Tour vorbildlich.

Walter Till schwärmt von seinem Gefährt, das vor der Exkursion schon 105 000 Kilometer auf dem Buckel hatte. Und er bedauert, dass von 1967 bis 1977 nur 37 401 Ro 80 produziert wurden. Die Kreiskolbentechnik von Felix Wankel habe anfangs Schwächen gehabt, das gibt er zu. Aber das seien „Kinderkrankheiten“ gewesen, die nach Meinung des Hilgertshauser Verlegers schnell abgestellt worden seien. Ein gnadenloser Wettbewerb in der Kfz-Branche habe schließlich das Ende der Kreiskolbentechnik besiegelt.

