Ran an die Hochbeete

Gemüse und Kräuter im Hochbeet: VR-Geschäftstellenleiter Reinhard Josef Meinl (r.) und Kundenberaterin Martina Breitsameter (l.) mit Klassleiterin Brigitte Kossa und den Schülerinnen und Schülern der Klasse 2b der Grundschule Hilgertshausen-Tandern. © VR Bank

Die Grundschule Hilgertshausen-Tandern nimmt am bayernweiten Hochbeet-Projekt teil. Dabei lernen die Zweitklässler, wie verantwortungsvoll Lebensmittel erzeugt werden.

Hilgertshausen-Tandern – Im Rahmen der Neuauflage der Hochbeet-Aktion für das Jahr 2023 der Volksbank Raiffeisenbank Dachau hatten sich die zweiten Klassen der Grundschule Hilgertshausen-Tandern mit Hilfe eines Vaters im Herbst um zwei Hochbeete beworben. Der Leiter der beiden VR-Geschäftsstellen in Steinkirchen und Hilgertshausen, Reinhard Josef Meinl, und die Kundenberaterin Martina Breitsameter aus der Geschäftsstelle in Hilgertshausen überzeugten sich jetzt persönlich von den beiden Schulstandorten der Hochbeete.

„Es freut uns sehr, dass die Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Sonja Lange und Britta Kossa die ersten Samen und Pflänzchen eingesetzt haben und dass die Pflanzen jetzt auch schon kräftig wachsen“, betonte Meinl.

Gemüse und Kräuter beim Wachsen beobachten

Das Hochbeet-Projekt wurde in den beiden zweiten Klassen inhaltlich gut vorbereitet. Im Rahmen des bayernweiten Projekts „Schule fürs Leben“ hatten sich die Zweitklässler bereits mit Milch- und Getreidewirtschaft beschäftigt und einen landwirtschaftlichen Betrieb besucht. Die Klassenleiterin der 2b in Hilgertshausen, Britta Kossa, freute sich: „Nun werden unsere Schülerinnen und Schüler durch die Arbeit an den Hochbeeten in die Lage versetzt, Gemüsesorten und Kräuter beim Gedeihen zu beobachten. Zudem erfahren sie, wie verantwortungsvoll erzeugte Lebensmittel entstehen und nach der Ernte gesund und schmackhaft zubereitet werden können.“

Mit der Hochbeet-Aktion schließt sich die Volksbank Raiffeisenbank Dachau erneut der bayernweiten Aktion des Gewinnsparvereins Bayern „Zusammenwachsen“ an. Im Jahr 2023 konnten im Geschäftsgebiet der VR Bank 20 Hochbeete vergeben werden. Das Projekt entstand in Kooperation mit dem bayerischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und dem Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Eingesetzt werden können die Hochbeete beispielsweise in Kindergärten und Horten, Grundschulklassen und heilpädagogischen Einrichtungen.