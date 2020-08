Höchst vergnügliche Selbsterkenntnis

„Karlsfelder Gedankensprünge“: Bei Karin Bogers Lesung finden sich die Zuhörer in vielen Szenen wieder.

Karlsfeld – Ja, genauso ist es, das bin doch ich! Selbsterkenntnis mit großem Vergnügungswert bekommt, wer das kleine Buch von Karin Boger „Karlsfelder Gedankensprünge“ liest. Oder es sich von der Autorin höchst persönlich vorlesen lässt, wie jüngst beim Treffpunkt 60. Mit einem Lächeln im Gesicht hörten die rund zwei Dutzend Senioren die Geschichten aus dem Alltag, die einem irgendwie seltsam bekannt vorkommen.

Mit einem menschlichen Klassiker eröffnete Boger die Lesung im zwar angenehm kühlen, aber akustisch auch etwas problematischen Kirchenraum von St. Josef: „Hilfe – ich kann nichts wegwerfen.“ Da hörte man vielerlei Seufzen und sah mehrfaches Nicken. Die Kiefernzapfen aus dem letzten Adventskranz, das verrostete Fahrrad, die Schachtel mit den alten Zeitungsausschnitten, der klapprige Campingstuhl – das kann man einfach nicht entsorgen. „Vielleicht brauche ich es noch mal.“ Ob Keller, Garage oder Dachboden – wer kein disziplinierter Ordnungswüter ist, sammelt eben soviel, wie der Platz hergibt.

Ein anderes, vielen nicht unbekanntes Schicksal ist der Kampf gegen zu eng gewordene Hosenbünde oder zu knapp sitzende Hemden. Man kann bestens mitfühlen mit den guten Vorsätzen eines gewissen Herrn Wrzlbrnft (kein Druckfehler!), der unbedingt auf der Weihnachtsfeier seines Vereins mit der eingeschränkten Kalorienzufuhr anfangen will und dann, sowohl was die Biere als auch die Plätzchen und Pommes betrifft, kläglich scheitert. „Das Fleisch ist willig, aber der Geist ist schwach. Oder war es umgekehrt?“, fragt sich Boger.

Insgesamt 26 ebenso lebenskluge wie amüsante „Gedankensprünge“ sind in dem schon 1990 erschienenen Büchlein zusammengestellt. Wie es dazu gekommen ist, erzählt Karin Boger genauso erheiternd. Anfang der 80er- Jahre wurde sie vom damaligen Redakteur der Dachauer Nachrichten Erwin Kottermeier gefragt, ob sie nicht für seine Zeitung eine Kolumne schreiben möchte. Sie war 1978 zum ersten Mal für die SPD in den Gemeinderat gewählt worden, auch weil sie durch die Gründung der Schwimmabteilung 1971 und als Schwimmlehrerin vielen in Karlsfeld bekannt war. „Nur wenn mir spontan was einfällt“, damit sagte sie schließlich zu.

Was ihr „spontan“ einfiel, tippte sie in ihre Schreibmaschine, kopierte es und warf es in den Redaktionsbriefkasten, der damals noch am alten Rathaus hing. Aber wie das mit den Zeitungen so ist, manchmal musste sie auch was herzaubern, wenn „der Erwin“ sagte: „Ich hab morgen ein Loch, ich brauche was.“

Über die Jahre sind insgesamt 80 „Karin-Boger-Kolumnen“ entstanden: „Bis mir irgendwann nix mehr eingefallen ist.“ Sie aber nur im Ablagekörbchen liegen zu lassen, fand sie und fanden andere zu schade. Sie fragte bei mehreren Verlagen an, ohne Erfolg. So blieb der Weg der eigenen Herausgabe. Mit der Ilmgau-Druckerei in Pfaffenhofen fand sie schließlich einen Kooperationspartner.

Der war allerdings einigermaßen überrascht, dass sie die Texte nur in Papierform hatte, nicht als Computerdatei. So musste alles noch einmal abgeschrieben werden – eine Kostenfrage natürlich. Von den schließlich 2000 gedruckten Exemplaren hat sie rund 1600 verkauft. Finanzieller Gewinn kam dabei keiner heraus. „Aber es war wenigstens kein großes Verlustgeschäft.“

Ob sie denn in der Schule die besten Aufsätze geschrieben habe, fragte eine Zuhörerin. „Nein“, sagt Karin Boger, „die waren eher mittelmäßig.“ Als langjährige Redaktionssekretärin beim Bayerischen Rundfunk habe sie allerdings viele Hörfunknachrichten geschrieben. Die langjährigen Erfahrungen im Gemeinderat von 1978 bis 2002 hob Rosi Rubröder in ihrem Dank an die Referentin hervor, die kürzlich ihren 80. Geburtstag feierte.

Vielen in Karlsfeld ist Karin Boger darüber hinaus bekannt geworden als Sozialreferentin und engagierte Verfechterin einer „Seniorenvilla“. Dass sie über 2500 Kindern das Schwimmen beigebracht hat, darunter auch dem „Schwimmbub“ Stefan Kolbe, ist ein weiteres Markenzeichen. Eigentlich ist in den vergangenen 30 Jahren genug Stoff zusammengekommen für weitere „Gedankensprünge“. Die Leserschaft würde es freuen.

Elfriede Peil