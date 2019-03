Hoftheater Bergkirchen beschreitet neue Wege

„Und dann kam Mirna“ heißt das Theaterstück von Sybille Berg, mit dem das Hoftheater Bergkirchen neue Wege beschreiten will.

Bergkirchen – „ Die junge Regisseurin Martina Gredler aus Wien ist zu Gast und inszeniert das Stück. Berg gilt als eine der gefragtesten modernen Schriftstellerinnen, als kultige Pop-Literatin und Fachfrau fürs Zynische. Das Stück wurde 2015 in Berlin uraufgeführt.

Janet Bens spielt das Damensolo. Für sie ist diese Rolle eine ganz neue Herausforderung. Eine Stunde lang steht sie allein auf der Bühne: Die Party ist vorbei, die Dreißig überschritten und die große Karriere ausgeblieben. Es schleicht sich die Erkenntnis ein, dass man wohl doch dem Durchschnitt angehört. Dann plötzlich schwanger, von einem Mann, der sich einzig wegen seiner interessanten Ohren von der Masse ausnimmt – und dann kam Mirna.

Gut zehn Jahre später, eine halb ausgeräumte Wohnung, Koffer und Kartons und das Warten auf den Umzugswagen, der Mutter und Tochter in ihr neues Leben bringen soll: in den Traum einer Späthippie-Mutter-Tochter-WG auf dem Land.

Die Choreografie stammt von Annalena Lipp, die Ausstattung von Ulrike Beckers. Die Premiere findet am kommenden Freitag, 15. März, um 20 Uhr statt.

Die Regisseurin Martina Gredler, die schon an großen Theatern wie am Burgtheater in Wien inszeniert hat, gibt nun dem Hoftheater Bergkirchen die Ehre. Sie begründet die Vorteile kleiner Theater folgendermaßen: „Abgesehen von der Größe der Theater und auch der Bühnen, steht an großen Häusern mehr Budget zur Verfügung und ein großer Apparat. Das können kleine Theater einfach nicht stemmen, sie müssen hier vielleicht erfinderischer sein. Dafür sind hier die Wege kürzer, und besonders am Hoftheater ist die ganze Atmosphäre sehr herzlich und familiär. Dadurch und auch durch den kleinen Theaterraum können intensive, intime Momente entstehen, wie wir sie während der Mirna-Probenzeit hatten und die sich hoffentlich auch auf das Publikum übertragen.“