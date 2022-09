Hubertusweg: Veränderungssperre beschlossen

Von: Petra Schafflik

Am schmalen Hubertusweg sind dem Gemeinderat drei Mehrfamilienhäuser zu viel. Weil das Landratsamt die Genehmigung des Vorhabens ankündigt, wird jetzt ein Bebauungsplan aufgestellt und eine Veränderungssperre beschlossen. © schafflik

In der Sondersitzung am vergangenen Dienstag beschäftigten die Petershauser Gemeinderäte jetzt Themen, die „nicht so ganz ohne sind“, wie Bürgermeister Marcel Fath (FW) eingangs betonte. Eines davon ist nicht neu und treibt auch die Anwohner um.

Petershausen – Dass die Themen interessant sind, zeigte ein Blick auf die Sitzplätze in der Schulaula, wo zahlreiche Zuhörer interessiert die Sitzung verfolgten. Denn erneut ging es um einen Bauantrag für einen Komplex von drei Mehrfamilienhäusern am Hubertusweg. Ein Vorhaben, dem der zuständige Bau- und Umweltausschuss bereits 2020 und für eine überarbeitete Version erneut im Februar 2022 eine klare Absage erteilt hatte. Doch nun hat das Landratsamt angekündigt, als Baugenehmigungsbehörde das gemeindliche Einvernehmen zu ersetzen.

Niemand aus der Kreisbehörde habe vorab Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen, „das ist hinter unserem Rücken passiert“, beklagt der Bürgermeister. Die Gemeinde sieht nun Handlungsbedarf und will ihr verfassungsrechtliches Planungsrecht ausüben. Daher wird für das Areal ein Bebauungsplan aufgestellt. Um zu verhindern, dass während der Planungszeit auf der Basis geltenden Baurechts dort Vorhaben umgesetzt werden, wird eine Veränderungssperre erlassen.

Maßvolle Nachverdichtung ist das Ziel

Ziele des Bebauungsplans sollen sein, die bauliche Nutzung als allgemeines Wohngebiet festzuschreiben, das Maß der baulichen Nutzung im Sinne einer maßvollen Nachverdichtung zu regeln, zulässige Wohneinheiten festzulegen und eine Reglung zum Verkehr zu treffen. Denn an der Sichtweise von Verwaltung und Gemeinderat auf die bisher geplante Bebauung am Hubertusweg hat sich nichts geändert.

Das Projekt mit 22, in der zweiten Planversion 20 Wohnungen in drei U-förmig angeordneten Gebäuden füge sich nicht in das von Einfamilien- und Doppelhäusern dominierte Umfeld. Der östlich des Hubertusweg angrenzende Bau, in dem die Aktive Schule samt Kita logiert, präge durch die spezielle Nutzung das Gebiet nicht, ist man sich einig.

Weiterer Knackpunkt des schwierigen Grundstücks ist die Verkehrserschließung im schmalen Hubertusweg, der einen Begegnungsverkehr nicht zulässt. Die Lagerhausstraße, die das Gelände auf der anderen Seite begrenzt, ist eine Sackgasse und soll als sichere Verbindung für Radler und Fußgänger zum Bahnhof erhalten bleiben.

Zuletzt fehlt auch ein Konzept, wie bei der geplanten Bebauung mit drei Gebäuden samt Tiefgarage das Niederschlagswasser auf dem Gelände versichert werden soll. Alles Gründe, derentwegen die Gemeinderäte auch ein drittes Mal jetzt ihr Einvernehmen verweigerten. Und sich irritiert zeigten, dass das Landratsamt das gemeindliche Einvernehmen ersetzen wolle.

Verkehrserschließung kritisch

Bei anderen schwierigen Vorhaben habe das Landratsamt stets auf eine Bauleitplanung gedrängt, so Fath. Und die Verkehrserschließung habe auch die Polizeiinspektion bisher kritisch gesehen, erinnerte Wolfgang Stadler (SPD). „Jetzt spricht angeblich nichts mehr dagegen.“ Auch Fath hält diese veränderte Einschätzung für „nicht nachvollziehbar“, da es im schmalen Hubertusweg jetzt schon eng hergehe.

Ob die Gemeinde alternativ zu Bauleitverfahren und Veränderungssperre nicht den Klageweg beschreiten könne, fragte Bernhard Franke (SPD). Auch Gerhard Weber (CSU) würde sich mit dem Gang vor Gericht „besser fühlen“. Doch damit gebe die Gemeinde „die Gestaltung aus der Hand“, so der Bürgermeister. Auch Rechtsanwalt Michael Beisser von der Münchner Kanzlei Döring Spieß, der die Gemeinde hier rechtlich begleitet, konnte nur abraten. „Die Gerichtsverfahren dauern sehr lange, derweil steht der Baukörper.“

Schließlich beschlossen die Gemeinderäte einstimmig Bebauungsplan und Veränderungssperre. In einem ersten Schritt wird Rathauschef Fath mit allen Eigentümern das Gespräch suchen.