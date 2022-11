„Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen“ - Helferkreise im Landkreis Dachau suchen dringend Verstärkung

Von: Christiane Breitenberger

Auch in der Asylunterkunft in Petershausen werden mehr Geflüchtete erwartet. © Petra Schafflik

Die Helferkreise im Landkreis Dachau suchen dringend Verstärkung. Zusammen mit dem Landratsamt appellieren sie an die Menschen, sich wieder zu engagieren. Denn: Die Zahlen an Geflüchteten im Landkreis sind etwa so hoch wie 2015. Ein Experte weiß, was sich ändern müsste, damit die Motivation vieler Helfer zurückkehrt.

Dachau – Es ist kein halbes Jahr her, da schlugen Helferkreise im Landkreis Alarm: Immer mehr Ehrenamtliche zogen sich zurück, legten die Arbeit nieder, für die sie sich lange eingesetzt hatten: Geflüchteten helfen, sich in ihrer neuen – kurz- oder langfristigen – Heimat zurechtzufinden. Der Hauptgrund für die Engagierten, sich aus der Asylarbeit zurückzuziehen, war aber nicht, dass sie sich nicht mehr für die Menschen engagieren wollten – im Gegenteil.

„Viele sind frustriert“, erklärt Dr. Joachim Jacob, Koordinator der Sprecher der Helferkreise im Landkreis Dachau. Die Ungewissheit, in der sich Helfer und Asylsuchende befinden, zermürbe viele. Nach der Abschiebung der gut integrierten Familie Esiovwa erklärte zum Beispiel Max Eckardt, Sprecher Karlsfelder Helferkreises: „Ein solches Vorgehen ist auch keine Motivation für die freiwilligen Helfer, die sich um eine gute Integration der Geflüchteten bemühen!“ Eckards Beobachtungen teilen viele seiner Kollegen (wir berichteten). Joachim Jacob kennt das Problem. „Wenn Helfer ständig beobachten, dass Menschen, die kriminell sind, nicht abgeschoben werden, diejenigen, die gut integriert sind, aber schon, frustriert das ungemein und führt dazu, dass sie sich aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit zurückziehen.“ Hier brauche es gesetzliche Änderungen.

Fatal, denn die Helferkreise brauchen „dringend Unterstützung“, betont Joachim Jacob. Vor sechs Jahren gab es knapp 1000 Helfer im Landkreis, davon sind nun noch etwa 170 übrig. Und das, „obwohl wir mit den Menschen aus der Ukraine eigentlich bei den Zahlen von 2015 sind“, so Jacob, und „unsere Aufgaben werden eigentlich immer mehr“.

Deshalb betont jetzt auch das Landratsamt Dachau: „Die Helferkreise im Landkreis Dachau suchen Verstärkung!“ Denn: „Derzeit wird mehr Hilfe benötigt, als von den Asyl-Helferkreisen geleistet werden kann.“

Nach wie vor kommen Flüchtlinge nach Deutschland und damit auch in den Landkreis Dachau. Dabei handelt es sich neben den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auch um Asylsuchende aus anderen Ländern wie der Türkei, dem Jemen oder Afghanistan.

„Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigt, dass eine Unterstützung der Ankommenden von Anfang an notwendig ist“, so das Landratsamt. Davon ist auch Joachim Jacob überzeugt. Er hat einen Appell an die Menschen: „Wir müssen unseren Flüchtlingen helfen, gut anzukommen. Sie haben sonst keinerlei Perspektive.“ Sein Wunsch lautet deswegen: „Bei der Ukraine hat sich gezeigt, dass so viele Menschen spontan helfen – das würden wir uns wünschen, dass das für Menschen aus allen Herkunftsländern gilt.“ Gerade Jüngere sollten sich wieder engagieren.

Deshalb ist auch das Landratsamt auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen im Bereich Asylhilfe. Der Integrationslotse im Landkreis bittet daher um Mithilfe. Julius Fogelstaller steht für Fragen zur Verfügung: integrationslotse@lra-dah.bayern.de oder telefonisch unter 0 81 31/74 18 75. „Zudem finden Bürger, die sich ein Engagement im Bereich Integration vorstellen können, eine passende Aufgabe in ihrer Nähe auch in der App FlexHero“, so das Landratsamt. „Diese Plattform macht es möglich, Engagementangebote und Interessierte schnell und unkompliziert zusammen zu bringen.“

Auch Joachim Jacob hofft, dass sich viele Menschen beim Landratsamt melden. „Ich weiß nicht, wie wir das sonst schaffen sollen!“ Jacob hat auch eine klare Forderung an die Behörden, was sich ändern müsste, damit die Frustration auf Seiten der Helferkreise wieder abnimmt: Zum einen sei der Abbau von Bürokratie nötig. „Es kann nicht sein, dass wir mehr Zeit damit verbringen, Formulare auszufüllen als eigentliche Integrationsarbeit zu leisten.“ Zum anderen wünschen sich die Helferkreise eine bessere Zusammenarbeit mit den Behörden. „Wir brauchen ein kooperatives Ausländeramt. Wir wollen nicht weiter das Gefühl haben, dass wir ein Störenfried sind, sondern dass unsere Hilfe auch als solche gesehen wird.“

Aktuelle Zuweisungen

Am 4. November kamen 50 Flüchtlinge im Landkreis an – überwiegend aus der Türkei. Es handelte sich dabei um alleinstehende Männer, alleinstehende Frauen, Familien, Mütter oder Väter mit Kindern, so das Landratsamt. Der nächste Bus kommt am morgigen Freitag. Die Menschen kommen nach Hebertshausen in die Erstaufnahme. Von dort werden sie in passende und freie Unterkünfte verteilt.