Im Sickertshofer Kürbis-Paradies - Rezepte sind heiß begehrt

Herbstzeit ist Kürbiszeit im Hofgut Sickertshofen. Alljährlich verwandelt sich das Hofgut der Familie Loock in ein Kürbisparadies. Für den Liebhaber der bunten Früchte ein wahres Eldorado.

Sickertshofen– Auch in diesem Jahr gab es tausende von Kürbissen zu bewundern und zu kaufen. Dass die verschiedensten Formen und Farben wahre Verkaufsschlager sind, zeigte sich bereits am Samstag. Bis spät abends wurde noch einmal geerntet und für Nachschub am Sonntag gesorgt, erklärte Wally Loock.

Für sie sind diese Tage immer ein wahres Fest, da ihre Begeisterung mittlerweile so viele Anhänger gefunden hat. Viele fragen sie um Rat und interessieren sich für die verschiedenen Sorten. Rezepte sind heiß begehrt, und einige Besucher gingen mit vollen Taschen nach Hause und nahmen ihre große Begeisterung mit, selbst etwas zu kreieren. Die Vorfreude auf eine leckere Suppe, oder dass man sein Zuhause hübsch dekoriert, war überall zu spüren.

Bekannt ist, dass man im Gewölbesaal schon vorab mal probieren konnte, ob die kulinarische Köstlichkeit dem eigenen Geschmack entspricht. Wer nicht überzeugt war, fand viele andere Angebote vor. Auf dem großen Freigelände gab es wieder die verschiedensten Stände und auf den Stehtischen leckere Sachen zu probieren.

Kürbisbowle und wahre Fratzen

Neu und mit großer Leidenschaft für das Besondere umgesetzt hat Robin Stauder, die Freundin des Juniorchefs, ihre Idee einer Kürbisbowle. Neben der „beschwipsten Pflaume“, „Himbeer küsst Kirsch“ und der „Apfelbirnenaffäre“ hatte man es richtig schwer, sich zu entscheiden. Derweil zauberte Profi-Kürbisschnitzer Tobias Wolfram ein Staunen auf die Gesichter der Besucher, die er in die Schalen schnitzte.

Für die Jüngeren war er ein großes Vorbild, sie höhlten große Halloweenköpfe aus und verwandelten sie in wahre Fratzen.

Daneben war kulturell ein reiches Begleitprogramm geboten. Auf dem Hofgelände musizierte das Schönbrunner Bläserensemble, und in der Kirche durfte man Lieder von der Sopranistin Anne Reich mit ihrer Begleitung Sabine Braun genießen. Auch heuer grüßte das Landsberger Stelzentheater aus luftiger Höhe die hunderten Besucher, und die Trommel- und Kalebassen-Schule animierte alle, im Takt mitzugehen.

Die Ausstellung „Kunst und Kürbis“ war mit ihrer Vielfalt an Angeboten, vom Hut über das Bienenwachstuch, von der Marmelade bis zum Käse, von wunderschönen bunten Herbststräußen bis hin zu wahrer Handwerkskunst, wieder ein ganz besonderes Event in Sickertshofen. Von Roswitha Höltl