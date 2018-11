In Pipinsried wird in absehbarer Zeit kein Wohnraum für Einheimische geschaffen

Das Thema ist ein Dauerbrenner bei jeder Bürgerversammlung in Pipinsried und eine Herzensangelegenheit für den früheren örtlichen Gemeinderat Hans Lampl. Er will, dass junge Leute im Ort bleiben und bauen können. Doch jetzt scheint klar zu sein, dass dies in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird.

Pipinsried – Mehr als eine Stunde lang hatte Altomünsters Bürgermeister Anton Kerle vor 36 Zuhörern sowie fast einem Dutzend Gemeinderäten Bericht erstattet. Dabei ging es auch um die Ausweisung von Baugebieten. Vorrang habe mittlerweile die Innenraumverdichtung, also das Ausschöpfen von Bebauungsmöglichkeiten innerhalb der Siedlungsgebiete. Vornehmlich Geschosswohnungsbau soll angestoßen werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Hier hakte Hans Lampl, wie schon bei der Bürgerversammlung 2017 und bei der Jahresversammlung der Freien Wähler nach. „Wir haben ein paar Bauplätze, aber die sind für die meisten jungen Leute unerreichbar, wenn man nicht gerade aus einem Bauernhof kommt, wo es am ehesten die Möglichkeit gibt, Grundstücke für die Kinder zu schaffen. Ein Arbeiterbub hat bei den hohen Grundstückspreisen doch gar keine Chance, ein Haus zu bauen“, klagte Lampl einmal mehr. Bereits vor einem Jahr hatte er Kerle mit auf den Weg gegeben, bei der Diözese Augsburg nachzufragen, ob das Grundstück „Am Dürngarten“ mit rund 1000 Quadratmetern immer noch – wie in der Ära Wagner versprochen – der Gemeinde in Erbpacht überlassen werde. Eine Mehrheit in der Kirchenverwaltung sei schließlich dafür gewesen, dass man das Projekt angeht. „Warum hast Du dann ein zweites Mal abstimmen lassen? Lässt man so lange abstimmen, bis es passt?“, lautete Lampls Vorwurf an Anton Kerle.

Der Gemeindechef verwahrte sich jedoch gegen diese Äußerung. Er habe 2017 sofort die Anfrage an die Diözese erledigt. Die Antwort, dass das Grundstück nicht mehr zur Verfügung stehe, sei jedoch erst vor einigen Tagen im Rathaus eingegangen. Kerles eigene Recherche habe ergeben, dass die Diözese in den Jahren 2012/13 die Verantwortung an das örtliche Kirchengremium weitergegeben habe. Die Kirche wiederum habe bei der Gemeinde nachgefragt, ob es Grundstücksanfragen gegeben hätte. „Wir haben aber keine Rückmeldung bekommen“, schaltete sich Kirchenpfleger Ulrich Reisner ein.

Kerle erklärte, sich aber selbst bei seinem Amtsvorgänger erkundigt zu haben. Wagner habe erklärt, die Verwaltung habe die Erschließung des Grundstücks nicht weiterverfolgt, weil es keine Anfragen gegeben habe.

Dem immer noch skeptischen Hans Lampl erklärte Ulrich Reisner, dass sich damit auch der Kirchenrat gegen das Projekt ausgesprochen habe. Die Kirche wolle schließlich keine Renditeobjekte schaffen.

Zuhörer Manfred Schmid schlug schließlich vor, dass sich alle Beteiligten doch noch einmal zusammensetzen sollten. Schmid sagte jedoch auch, dass die Gemeinde langfristig Möglichkeiten schaffen müsse, dass junge Erwachsene am Ort bleiben können. „Es ist nie überlegt worden, wo in Pipinsried etwas entwickelt werden kann“, meinte Manfred Ott.

Kerle hielt dagegen, dass die Verwaltung ja damit anfange, nicht nur im Hauptort Wohnraum auszuweisen. „Aber wir sind auch darauf angewiesen, dass uns die Leute Grund zur Verfügung stellen.“

Ein anderer Zuhörer monierte, dass es sogar schwierig sei, auf dem eigenen Grundstück Wohnraum zu schaffen. In seinem speziellen Fall ging es um eine zweite Wohneinheit, die er in seinem Haus realisieren wollte. Dies habe das Landratsamt verweigert mit der Begründung, dass es sich hier um ein Überschwemmungsgebiet handele. „Aber mein Haus steht ja schon ewig lange.“

Dies rief nicht nur Gelächter hervor, sondern veranlasste Anton Kerle auch zu der Schlussfolgerung, dass die Gemeinde einen großen neuen Plan brauche, um etwas für die Zukunft zu entwickeln.





SABINE SCHÄFER

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul