Corona: Indersdorfer Volksfest wird abgesagt

Das Indersdorfer Volksfest wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat Veranstalter Josef Schuster jun. gestern bekannt gegeben.

Indersdorf –Das Volksfest hätte erst Mitte Mai stattfinden sollen, und das behördliche Verbot gilt aktuell lediglich bis 19. April. Dennoch hat sich Veranstalter Josef Schuster jun. gemeinsam mit Festwirt, Brauerei und Schaustellern und in enger Absprache mit der Marktgemeinde Indersdorf bereits jetzt zu einer Absage entschlossen. „Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Konsequenzen ist die Durchführung eines Volksfestes in knapp neun Wochen unrealistisch und deplatziert“, so Schuster jun..

Seit langem laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und sind größtenteils bereits abgeschlossen: Hochkarätige Kapellen und Bands wie die Blechblos‘n, Cagey Strings und Ois Easy sind fest gebucht und auch das von Kapplerbräu Altomünster eigens für das Fest gebraute Volksfestbier steht schon größtenteils in Edelstahltanks für den Ausschank bereit. Das Indersdorfer Volksfest hätte vom 15. bis 24. Mai hätte stattfinden sollen. Doch daraus wird nun nichts. „Wir gehen aktuell davon aus, dass das Verbot für die Durchführung von Großveranstaltungen über den 19. April hinaus verlängert wird“, so Schuster. Und auch wenn dies wider Erwarten nicht der Fall sein sollte und es dem Veranstalter bzw. Festwirt überlassen wird, ob er absagt oder nicht, stehe er zu der Entscheidung, das Fest in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Wir möchten nicht, dass sich Gäste und Mitarbeiter einem erhöhten Ansteckungsrisiko aussetzen“ so Josef Schuster jun.

Eigentlich wollte Schuster in diesen Tagen in einer Pressemitteilung über Neuerungen auf dem Indersdorfer Volksfest 2020 informieren. „Aber in der aktuellen Situation zu sagen: Liebe Leute, wir freuen uns übrigens schon narrisch auf den Beginn unseres Indersdorfer Volksfestes – nein, das ist für mich undenkbar.“ Einer der wichtigsten Grundpfeiler des Indersdorfer Volksfestes sei die Freude am miteinander Feiern. „Genau diese unbeschwerte Freude wäre aber aufgrund der momentanen Situation mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wie sonst gegeben“, sagt Josef Schuster jun.

Der neue Festwirt Peter Brandl hat großes Verständnis für die Absage. Alle Gäste die bereits Tische für dieses Jahr reserviert haben, bekommen die Reservierungsgebühr nun selbstverständlich zurückerstattet, verspricht Brandl.

dn