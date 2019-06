Rabiater Dachauer schlägt im  Rausch zu

Zweimal musste die Polizei Dachau am vergangenen Sonntagfrüh wegen Körperverletzung nach Indersdorf zum Lokal „Schießstand“ ausrücken.

Indersdorf - Zwischen 4 Uhr und 5 Uhr schlug zunächst ein 22-jähriger Dachauer einem 20-jährigen Indersdorfer ins Gesicht, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Indersdorfer musste mit einem gebrochenen Nasenbein in das Krankenhaus Dachau eingeliefert werden. Eine halbe Stunde später traf ein 20-jähriger Verwandter des zuvor angegriffenen Indersdorfers aus Weichs auf den vorherigen Täter, der trotz des polizeilichen Platzverweises zurückgekehrt war. Im Verlauf des Streites griff der Dachauer vor den Augen der bereits eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte auch den 20-jährigen Weichser an und begann eine Schlägerei mit diesem. Die Polizeibeamten trennten die Kontrahenten. Beide wurden anschließend mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser Dachau und Markt Indersdorf gebracht. Ein Alkoholtest ergab bei dem Dachauer einen Wert von 1,5 Promille. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen zweifacher Körperverletzung erstattet.