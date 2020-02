FC Bayern-Profi postet bewegendes Erlebnis - „Danke, dass du deine Reichweite dafür nutzt“

Ein Star des FC Bayern München besuchte an seinem freien Tag die Gedenkstätte des ehemaligen KZ in Dachau. (Symbolfoto)

Dafür nutzt er seine Reichweite

von Franziska Florian schließen

Ein FC Bayern-Spieler besuchte an seinem freien Tag das KZ in Dachau. Auf Instagram postete er ein Foto und richtete einen Appell an die User.