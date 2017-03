400 Einsätze für die freiwilligen Helfer

Zu 400 Einsätzen sind die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Dachau 2016 gerufen worden – ein „ruhigeres Jahr“, sagte Kommandant Thomas Hüller bei der Jahresversammlung.

Dachau–„Wir sind von größeren Sturmereignissen oder Hochwasser verschont geblieben, dadurch sind die Einsatzzahlen niedriger als im Vorjahr“, erklärte Thomas Hüller. Auf der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dachau blickte der Kommandant auf das abgelaufene Jahr zurück.

Nach seinem Bericht über den Dienstbetrieb, also die hoheitlichen Aufgaben als Fachbereich der Stadtverwaltung, bilanzierte er: „Das Jahr 2016 war wieder etwas ruhiger.“ Die 120 aktiven Einsatzkräfte wurden zu 400 Einsätzen gerufen, 107 weniger als im Jahr 2015. Um die Einsätze sicher bewältigen zu können, sind regelmäßiges Üben und Fortbildungen unerlässlich. Auch hier waren die Kameraden wieder fleißig. 83 Übungen wurden durchgeführt und eine Vielzahl an Lehrgängen auf Kreisebene und an den staatlichen Feuerwehrschulen besucht. Der Kommandant bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr Engagement, aber natürlich auch bei allen Führungskräften und Ausbildern, da jede Übung mit zum Teil großem zeitlichem Aufwand vorbereitet werden muss.

OB Florian Hartmann dankte den Aktiven für ihren Einsatz zum Wohl der Bürger sowie den Angehörigen für ihr Verständnis. Stefan Fichtl erzählte in seiner Rede von den Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr und informierte über aktuelle Veranstaltungen wie das Fischessen am Karfreitag oder den Frühschoppen am 1. Mai.

Er berichtete auch von der Einigkeit im Vorstand, dass es nach dem Erfolg in diesem Jahr auch im kommenden Jahr definitiv wieder einen Feuerwehrfaschingsball geben wird und dass diesmal „wie früher üblich“ schon eher mit der Werbung begonnen werden soll. Eine besondere Herausforderung sei heuer das Aufstellen des städtischen Maibaums am Unteren Markt. Der Vereinsvorsitzende ist aber überzeugt, dass „wir das gemeinsam meistern und es am 1. Mai ein schönes Fest wird, egal bei welchem Wetter“.

Zum Abschluss folgten die dienstlichen Ehrungen und Beförderungen durch die Kommandanten. Folgenden Kameraden wurden Ehrungen ausgesporchen: Beförderung zum Feuerwehrmann: Sebastian Fuhrmann, Korbinian Hartmann, Luca Helfer, Kilian Scherer, Lukas Heitmeier, Florian Kaltner, Kilian Hüller-Rauch, Korbinian Dandl, Lukas Enskat, Alexander Straßer, Mathias Müller.

Bereits im Juli zum Feuerwehrmann befördert wurden Thomas Zeiner, Simon Franzkowiak, Simon Münch, Albin Huber , Enes-Selim Avci, Johannes Weindl, Julius Röttgermann, Konrad Deubler. Beförderung zum Oberfeuerwehrmann: Markus Kölbl, Johannes Haßlacher, Alexander Hauke, Richard Niedermeier, Florian Pauli, Sebastian Putfarken, Korbinian Reischl, Thomas Schwind, Florian Niedermeier.

