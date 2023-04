Jahresversammlung der Schwabhauser CSU: Die „Ampel“ im Visier

Momentaufnahme bei der CSU in Schwabhausen (von links nach rechts): Florian Scherf, Christian Hartmann, Dr. Erwin Weiß, Franz Frahammer senior, Dieter Blimmel, Rüdiger Hartmann, Sebastian Zollbrecht, Stephanie Burgmaier, Franz Frahammer junior, Josef Reischl, Jeanette Huber, Markus Richter, Robin Liesche, Tobi Mollnar, Gitti Bendl, Markus Arnold und Bernhard Seidenath. © hr

Die CSU-Ortverband Schwabhausen spart in ihrer Jahresversammlung nicht mit Kritik an der Bundesregierung. Außerdem wählt er seinen Vorstand neu.

Schwabhausen – Bei der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbands Schwabhausen im Gasthaus Göttler wurden – neben der Vorstellung der CSU-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober – auch ein neuer Vorstand und Delegierte gewählt. Der Ortsvorsitzende Josef Reischl freute sich darüber, dass die Versammlung mit 28 Mitgliedern und fünf Gästen gut besucht war.

Gäste waren der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, der Zweitstimmenkandidat für den Landtag, Christian Hartmann, die Erststimmenkandidatin für den Bezirkstag, Stephanie Burgmaier, der Listenkandidat der JU für den Bezirkstag, Sebastian Zollbrecht, und der Kreisvorsitzende der Seniorenunion, Bernhard Gaigl.

Sowas passiert, wenn man die Bodenhaftung verliert und seine Stammwählerschaft vergisst.

In seiner Einführungsrede kritisierte Ortsvorsitzender Josef Reischl die Ampel-Regierung: „Ideologie und Verbote sind keine stabilen Pfeiler einer gesunden Demokratie.“ Zugleich richtete er den Appell an die Kandidaten, dass die CSU ihre Stammwählerschaft nicht vergessen dürfe. Was dabei rauskomme, so der Schwabhauser CSU-Chef, sehe man bei der FDP. „Bayern wird das fünfte Länderparlament sein, aus dem sie in Folge rausfliegen – und das zu Recht. Sowas passiert, wenn man die Bodenhaftung verliert und seine Stammwählerschaft vergisst“, prophezeite Reischl.

Die CSU sei schon immer eine konservative Partei gewesen und sollte als solche auch erkennbar bleiben. Die Basis werde es danken. Besonders freute sich Reischl darüber, dass Jeanette Huber, die von 2011 bis 2016 schon im Vorstand aktiv und dann im Auftrag der Hanns-Seidl-Stiftung einige Jahre in Burkina Faso tätig war, nun wieder Verantwortung im CSU-Ortsverband Schwabhausen übernehmen möchte.

Seidenath berichtet aus dem Landtag

In seinem Bericht aus dem Landtag wies Bernhard Seidenath auf seinen massiven und letztendlich erfolgreichen Einsatz für die Beschrankung des Bahnübergangs in Ried und für die Ausstattung des neuen „Gründwerks“ in Dachau hin. Seidenath sparte aber ebenfalls nicht mit Kritik an der Ampel Regierung, insbesondere bei den Themen Erhöhung der Erbschaftssteuer, Wahlrechtsreform oder Länderfinanzausgleich.

Der neu gewählte Vorstand

Bei den Wahlen übernahm Stephanie Burgmaier die Wahlleitung. Josef Reischl wurde einstimmig für weitere zwei Jahre als Ortsvorsitzender bestätigt. Das gleiche Abstimmungsergebnis hatten auch seine drei Stellvertreter Jeanette Huber, Rüdiger Hartmann und Franz Frahammer junior, der von Tobi Mollnar als Schatzmeister abgelöst wird. Schriftführer bleibt Markus Richter, und neuer Digitalbeauftragter ist Robin Liesche. Er löst Dr. Erwin Weiß ab, der mit Markus Arnold, Markus Tschan, Florian Scherf, Dieter Blimmel und Alexander Stoppe als Beisitzer im Vorstand mitarbeitet. Janda Buck und Franz Frahammer Senior übernehmen die Kassenprüfung.

Markus Arnold ist in seiner Funktion als Gemeinderat bereits Jugendbeauftragter. Dieses Amt wird er auch weiterhin im CSU-Ortsverband bekleiden. Als Delegierte wurden einstimmig gewählt: Jeanette Huber, Rüdiger Hartmann, Tobi Mollnar, Florian Scherf, Robin Liesche, Josef Reischl und Markus Richter. Ersatzdelegierte sind Gitti Bendl, Dr. Erwin Weiß, Dieter Blimmel, Manfred Sawatzki, Blasius Osterauer, Manfred Prößl und Franz Frahammer Senior.

Von ROSWITHA HÖLTL