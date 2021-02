67-Jähriger stirbt nach Brand eines Gartenhauses

Völlig zerstört wurde das Gartenhaus bei dem Brand am Freitag. Der 67-Jährige Besitzer hatte trotz seiner schweren BrandVerletzungen noch versucht, das Feuer zu löschen.

Trotz schwerster Brandverletzungen versuchte er noch das Feuer zu löschen

Jetzendorf – Ein 67-jähriger Mann aus Jetzendorf ist nach dem Brand eines Gartenhauses seinen schweren Verletzungen erlegen. Am Freitag war in dem Gartenhaus zwischen Jetzendorf und Volkersdorf ein Feuer ausgebrochen. Als Ursache kommt laut Polizei ein fahrlässiger Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten in Betracht. Der Gartenhausbesitzer erlitt schwerste Brandverletzungen und verstarb im Krankenhaus.