75-jähriges Bestehen der Oberilmtaler: 400 Gäste feiern beim Bunten Abend

Das Bauern-Ballett „De Hoglbuachan“ sorgte für viel Gaudi beim Publikum. © Josef Ostermair

400 Besucher kamen zum Bunten Abend der Oberilmtaler. Die Veranstaltung war eine tolle Mischung aus Brauchtum und Gaudi.

Jetzendorf/Kemmoden – Die rund 400 Besucher des Bunten Abends, den der Trachtenverein Oberilmtaler Jetzendorf anlässlich seines 75-jährigen Vereinsbestehens in der Huber-Halle von Kemmoden veranstaltete, zeigten sich vom Programm sehr angetan. Das lag daran, dass einerseits die Stimmung gut war, andererseits aber auch die Brauchtumspflege nicht zu kurz kam.

Mit bayerisch-böhmischer Blasmusik erfreute die Blaskapelle Langenpettenbach, die bei den Jetzendorfer Trachtlern schon seit vielen Jahrzehnten Festkapelle ist. Jürgen Lachner (3. Vorsitzender), freute sich, dass die Jetzendorfer Vereine gut vertreten und auch die Eglersrieder Schützen, die Schützen aus Singenbach und die Feuerwehrler aus Schachach unter den Gästen waren.

Dass man mit den sieben nach und nach auf der Bühne auftretenden Gruppen eine gute Auswahl getroffen hatte, freute auch Jetzendorfs Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier, der mit seiner Gattin nach Kemmoden gekommen ist. Sedlmeier gratulierte dem Jubelverein, der es verstehe, die Leute zu begeistern und Brauchtum aufrecht zu erhalten.

Nach den von der „Bembegga Musi“ gespielten Märschen und Polkas eroberten drei junge Damen die Bühne. Franzi, Elisabeth und Martha, die sich Kühnhauser Klappstia nennen und durch ihren Auftritt im Bayerischen Rundfunk bei der Sendung „Brettl-Spitzen“ überregional bekannt sind, ließen die Stimmung schnell ansteigen, als sie verkündeten, „von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ zu sein. Sie machten sich auch nichts draus, von einem großen Mädchen-Po, dicken Wadeln und einer fettreduzierten Nudelsuppe zu singen.

Mit einem Plattler, dem bekannten Ammerseer, eröffneten die Jetzendorfer Trachtler ihren Auftritt. Akrobatik pur zeigten die jüngeren Trachtlerinnen und Trachtler beim „Schwinger“. Hier schleuderten die Trachtler ihre Tanzpartnerinnen drehend wie im Karussell. Viel Beifall gab es auch für den Schnaggler und den Bankerltanz.

Eine Lachnummer der besonderen Art war das Oberilmtaler Bauernballett, das sich in Filzpantoffeln in Zeitlupe bewegte. Treffend zu ihrem Aussehen sangen sie: „Mir san de Hoglbuachan, mir macha jeden Schmarrn.“ Musikalisch begleitet wurde das Ballett von Sigi Kneißl. Mit Odelschöpfer, Sense und Dreschflegel ausgestattet, erinnerte man an die legendären Jetzendorfer Hinterhofmusikanten. Beim Gesang über das Bayerische Bier durfte ein junger Trachtler den edlen Gerstensaft aus einem blechernen Eimer kosten.

Eine tolle Bereicherung des Abends waren die aus dem Raum Schrobenhausen kommenden Plattler-Bixn. Diese acht Damen in Lederhosen und roten Hüten stehen der männlichen Konkurrenz beim Schuhplattln in nichts nach und schafften es mit musikalischer Begleitung des „Hopfadeifes“ das Publikum sogar zum Schunkeln zu bringen. Beim „Haberfeldtreiben“ erreichte die Stimmung den Siedepunkt.

Heimatverbundenheit zeigten die Pfaffenhofener Goaslschnalzer und anschließend auch der Männerchor aus Tandern, der mit bekannten Volksliedern beeindruckte. Die Tanderner besangen nicht nur die „Köhlerliesl“, sie verkündeten auch „Südtirol, du bist so schön“. Ihre „roten Rosen“ luden natürlich schnell zum Mitsingen ein. Mit weiteren Figurentänzen läuteten die Trachtler das Finale eines wunderbaren Abends ein.