Ab 67 ist man in Jetzendorf offiziell Seniorin oder Senior

Ab 67 ist man in der Gemeinde Jetzendorf offiziell Seniorin oder Sednior (Symbolbild). © Jens Büttner / dpa

Der Gemeinderat Jetzendorf hat für Ausflüge und Veranstaltungen eine Festsetzung der Altersgrenze auf 67 Jahre beschlossen. Die Seniorenveranstaltungen sollen bleiben.

Jetzendorf – In der Gemeinde Jetzendorf findet jedes Jahr ein Seniorenausflug statt, und zudem gibt es in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Katholischen Frauenbund einen Senioren-Nachmittag im Ottilinger-Saal sowie in der Adventszeit noch eine Seniorenweihnachtsfeier, die zwar auch die Gemeinde finanziert, aber schon seit vielen Jahren von den Fußballern des TSV Jetzendorf in der Schulturnhalle ausgerichtet wird. Sowohl für den Gemeinderatsausschuss für Senioren, Kultur, Vereine, Kirche und Soziales und nun ein paar Wochen später auch für den Gemeinderat stellte sich die Frage: Ab welchem Alter gehört man eigentlich zum Personenkreis der Seniorinnen und Senioren? Der Gemeinderat beschloss nun mehrheitlich, die Grenze auf 67 Jahre festzusetzen.

Bürgermeister Manfred Betzin betonte, dass die Gemeinde die drei üblichen Großveranstaltungen auf jeden Fall erhalten und nach Möglichkeit sogar noch ausbauen wolle.

Nach derzeitigem Stand gibt es 700 Personen ab 65 Jahre, 590 ab 67 Jahre und 500 ab 70 Jahre in der Gemeinde Jetzendorf. Umfragen bei umliegenden Gemeinden hätten ergeben, dass die Altersschwelle dort angehoben werde. Für Jetzendorf schlug Betzin die Festlegung der Seniorengrenze auf 67 Jahre vor.

CSU-Gemeinderat Ludwig Pfleger stellte fest, dass beim letzten Seniorenausflug fast kein Teilnehmer unter 70 gewesen war. „Daher wäre 68 zu überlegen“, so Pfleger. Emily Rumpf (Grüne/Bündnis 90) und ihr Fraktionskollege André Klimsch sprachen sich dafür aus, auf die Festlegung einer eine Grenze aufgrund bisheriger Teilnehmer-Erfahrungen zu verzichten. „Ich glaube nicht, dass das Interesse am Seniorenausflug altersabhängig ist“, sagte Klimsch. Auch 65-Jährige könnten froh über soziale Kontakte sein.

„Die Wahrheit liegt immer in der Mitte“, meinte Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier (Parteiunabhängige), der sich für 67 Jahre aussprach, „weil man in diesem Alter ganz offiziell Rentner ist“. Ruppert Leimberger (Parteiunabhängige) wandte ein, dass er festgestellt habe, dass tatsächlich nur sehr wenige im Alter von 65 bis 70 Jahren am Seniorenausflug teilnehmen, man aber deshalb nicht festlegen sollte, dass diese Leute künftig daheim bleiben müssen. Für eine Vertagung der Entscheidung um zwei Jahre sprach sich Stefan Gottschalk (Bürgerliste Lampertshausen) aus, „weil wir zu den letzten Jahren wegen Corona ja gar keinen Vergleich haben“. Betzin betonte, dass man die soziale Komponente nicht vergessen dürfe, „weil wir bisher schon Begleitpersonen von sehr alten oder behinderten Bürgern beim Seniorenausflug zugelassen haben, die unter 65 waren“.

Bei der Abstimmung entschied sich der Gemeinderat schließlich mit 9:3 Stimmen dafür, eine Altersgrenze von 67 Jahren festzulegen. Ob es künftig ein Ganztages-, ein Halbtages- oder ein Dreivierteltag-Ausflug werden soll, müsse noch entschieden werden. Beim letzten Ausflug vor Corona wurden drei Busse benötigt.

Ob die Gemeinde das Seniorenkonzept auf neue Füße stellen solle, sei erst feststellbar, wenn bekannt ist, welche Vereine sich zur Mitarbeit bereit erklären, hieß es. Das soll in einer Versammlung der Vereine geklärt werden, die noch vor Ostern stattfinden soll.

JOSEF OSTERMAIR