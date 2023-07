Abschied von Armin Schiele in Jetzendorf

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat zeigte Armin Schiele weiterhin Interesse an der Gemeindepolitik. Er starb im Alter von 88 Jahren. © Josef Ostermair

Nach einem Trauergottesdienst in der Jetzendorfer Pfarrkirche wurde der bekannte Jetzendorfer Armin Schiele im Gemeindefriedhof bestattet.

Armin Schiele, der sich über viele Jahrzehnte ins Gemeindeleben eingebracht hatte, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Er konnte sich in den letzten Wochen nach einem Sturz nur noch im Haus bewegen. Josefine Löw war ihm in dieser schweren Zeit eine treue Begleiterin.

Armin Schieles Wiege stand in Friedrichshafen am Bodensee

Armin Schiele war kein gebürtiger Jetzendorfer, seine Wiege stand in Friedrichshafen am Bodensee, wo er auch seine Jugend verbrachte. Berufsbedingt kam er schon 1960 als Niederlassungsleiter der Firma Caterpillar nach Bremen, wo er der Chef von 120 Arbeitnehmern war. Wiederum berufsbedingt zog es ihn nach Bayern, denn 1966 ließ er sich in die neue Hauptverwaltung von Caterpillar noch München-Garching versetzen. So kam es, dass Jetzendorf seine zweite Heimat wurde, für die er mit vollem Herzen brannte.

Der ruhige und besonnene Mann wirkte von 1971 bis 2002 im Jetzendorfer Gemeinderat mit und gehörte viele Jahre der CSU-Fraktion an. Seine offene Art, Themen unverkrampft auszureden, machten ihn zu einem angenehmen und wertvollen Mitstreiter.

Die Vereine lagen ihm sehr am Herzen. Das betonte auch der zweite Bürgermeister, Leonhard Sedlmeier, in seiner Trauerrede. Ob Krieger- und Soldatenverein, Feuerwehr oder Obst- und Gartenbauverein – allen galt die Unterstützung Schieles. 40 Jahre war er auch Fördermitglied des Trachtenvereins Oberilmtaler, und auch dem TSV Jetzendorf war er mehr als 50 Jahre verbunden.

Schwerpunkt auf die Gemeindefinanzen gelegt

In seiner aktiven Zeit als Gemeinderat hat Schiele mit weitblickenden Entscheidungen stets zum Wohle des Sports in Jetzendorf mitgewirkt. Wie Sedlmeier ausführte, legte der Verstorbene seinen kommunalpolitischen Schwerpunkt auf die Gemeindefinanzen, denn hier konnte er seine berufliche Kompetenz gut einbringen. Auch sein Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss gehörte hier dazu. Schiele sei in seiner ruhigen Art immer darauf bedacht gewesen, Lösungen zum Wohle der Gemeinde zu finden. Er wirkte unter den Bürgermeistern Johann Greppmeier, Josef Wallner und Richard Schnell im Gemeindeparlament.

Besondere Verdienste erwarb sich Schiele in 27 Jahren als Vorstand der Singgemeinschaft Jetzendorf. „Er war auch der Macher der Schlosskonzerte, die von 1974 bis 2006 zum kulturellen Highlight in unserer Gemeinde gehörten“, unterstrich Sedlmeier. Die Singgemeinschaft ernannte Schiele zum Ehrenvorstand. 1983 wurde ihm als stellvertretender Vorsitzender des Isar-Ilm-Kreises auch die Schubert-Medaille verliehen.

Sein großes Engagement sowohl in der Gemeindepolitik als auch in den Vereinen führte schließlich dazu, dass ihm die Gemeinde Jetzendorf im Jahr 2003 die Bürgermedaille in Gold verliehen hat. Selbst im hohen Alter habe Schiele stets Interesse an der Gemeindepolitik gezeigt.

Pfarrer Martin würdigte den Verstorbenen als gläubigen und hilfsbereiten Christen und sprach den Hinterbliebenen Trost zu. Am Grabe erwiesen die Fahnen der Jetzendorfer Vereine dem Verstorbenen die letzte Ehre.

