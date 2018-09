Rücktritt aus dem „Saustall“

In der Freiwilligen Feuerwehr Jetzendorf staubt es gewaltig: Dass nun der Feuerwehr-Kommandant Michael Schuster zurückgetreten ist, gab Bürgermeister Manfred Betzin bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Jetzendorf –„Die Gründe für diesen Rücktritt liegen im persönlichen Bereich“, unterstrich Manfred Betzin in der jüngsten Jetzendorfer Gemeinderatssitzung. Der Bürgermeister konnte aber nicht verbergen, dass er stocksauer sei, wie man mit Schuster, „der Feuerwehrler mit Leib und Seele ist“, umgegangen sei. Ohne den Grund des Rücktritts zu nennen, schickte Betzin deutliche Worte in Richtung Feuerwehr: „Wir wollen diesen Saustall aufräumen“ und „Wer so mit Schuster umgeht, muss sich warm anziehen“! Schuster selbst war trotz mehrmaliger Versuche zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Amtsgeschäfte des Kommandanten wird laut Bürgermeister nun Oskar Hujer, der vor Schuster bis 2016 am Ruder war, führen. Hujer ist derzeit stellvertretender Kommandant. Innerhalb von drei Monaten muss den rechtlichen Vorgaben entsprechend ein neuer Kommandant gewählt werden. „Wenn sich da kein Kandidat findet, müssen wir einen bestimmen“, betonte Betzin. Wortmeldungen aus dem Kreise des Gemeinderats gab es nicht. Josef Ostermair