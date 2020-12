Altes Postgebäude wird abgerissen

Noch stehen das alte Rathaus, der Rathaus-Neubau und das alte Postgebäude im Abstand von wenigen Metern nebeneinander. Doch die Tage des alten Postgebäudes sind gezählt.

Jetzendorf – Der Gemeinderat Jetzendorf hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr einstimmig beschlossen, dass das alte Postgebäude Anfang 2021 abgerissen wird.

Das war keine überraschende Entscheidung, denn schon beim Ideenwettbewerb für das neue Rathaus, den das Aichacher Ingenieurbüro Grünwald gewonnen hat, war vorgesehen, das Postgebäude für eine schöne Außenanlage am neuen Rathaus zu opfern.

Dieses Konzept stelle nach den Worten von Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos) eine absolute Auflockerung für die Ortsmitte dar. Betzin sprach sich dafür aus, die alte Post schon möglichst bald abzureißen, weil schon in den Monaten Mai und Juni 2021 der Umzug vom alten ins neue Rathaus geplant sei, und deshalb müsse man jetzt schon Klarheit über die Außenanlagen bekommen, „wenn wir nicht alles zweimal in die Hand nehmen wollen“.

Oberflächlich gesehen sei die Bausubstanz der alten Post noch in Ordnung. In die zwei seit Jahren leer stehenden Wohnungen könnte man schon noch Leute unterbringen, aber es fehle an sanitären Anlagen. Bei anderweitiger Nutzung hätte man nach den Worten des Bürgermeisters Brandschutzprobleme. Den Kinderpark, der im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht war, will Betzin nach Möglichkeit im alten Rathaus unterbringen oder bei der Erweiterung des Kinderhauses „Regenbogen“ berücksichtigen.

Klar für einen Abriss der alten Post sprach sich SPD-Gemeinderat Manfred Breitsameter aus, der erklärte: „Das Gebäude ist nicht erhaltenswürdig, man müsste es für eine weitere Nutzung komplett entkernen. So würden wir dann 1,5 Millionen Euro ausgeben, aber immer noch ein altes Glump haben.“ Einen Abriss, aber zu einem späteren Zeitpunkt, zog Josef Sedlmeier (Parteiunabhängige) in Erwägung, ließ sich dann aber vom Bürgermeister überzeugen, dass in diesem Falle vorher eine Stützmauer errichtet werden müsste.

„Ich muss aus meinem Herzen keine Mördergrube mache, wenn ich sage, anfangs auch für den Erhalt des Hauses votiert zu haben“, sagte Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier (Parteiunabhängige). Er habe erkannt, dass man bei dem Gebäude nur Kosmetik betreiben könnte, dafür aber auch schon mal 200 000 Euro reinstecken müsste. Obwohl auch er sich für einen Abriss aussprach, wies er darauf hin, dass man so zwei Wohnungen verliere, die man mit neuem, bezahlbarem Wohnraum im Ort ersetzen sollte.

Er erinnerte an eine Bebauung mit einem größeren Wohnbauprojekt, für das es überaus interessante Fördermittel geben würde. Die Finanzierung wäre hier seines Erachtens überhaupt kein Risiko.

Bürgermeister Betzin lenkte das Gespräch wieder in Richtung „Alte Post“ und erklärte, dass durch einen Abriss sieben Pkw-Stellplätze möglich wären. Auch André Klimsch von den Grünen ist zu der Überzeugung gekommen, dass ein Abriss der wirtschaftlich bessere Weg sei. Er sprach sich dafür aus, anstelle des Postgebäudes eine naturnahe Anlage zu schaffen.

So votierte schließlich der gesamte Gemeinderat dafür, schon in den nächsten Wochen Abriss-Angebote einzuholen.

