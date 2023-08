Aus Bruderschaftsfest wurde Frautag

Tradition: So wie Karl Seidl (vorne links) ab 1948 an Schweinswürstl vor dem Biergarten Buchberger grillte, machte sein gleichnamiger Sohn (daneben) 1968 als 15-Jähriger weiter. Er wird im November 70 Jahre alt, grillt aber am Frautag immer noch gerne Schweinswürstl.

Geschichte des größten eintägigen Jahrmarkt Bayerns an Mariä Himmelfahrt in Jetzendorf

Von Josef Ostermair schließen

Der Jetzendorfer Frautag ist der größte eintägige Jahrmarkt Bayerns, der alljährlich an Mariä Himmelfahrt (15. August) 15 000 bis 20 000 Besucher ins obere Ilmtal lockt. Diese Großveranstaltung erfüllt Bürgermeister Manfred Betzin mit Stolz, andererseits weiß er aber auch, dass die Gemeindebediensteten zur Organisation des Frautags stark gefordert sind.

Jetzendorf - Es wurde ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, man hat sich um Parkplätze rund um Jetzendorf und Priel gekümmert sowie die Marktstände von rund 170 Händlern und Fieranten an der Hauptstraße und Teilen der Indersdorfer Straße und Schulstraße festgelegt. Wichtig ist es dem Bürgermeister sowie Marktmeister Stefan Schmid, dass die Rettungswege frei bleiben.

Eigentlich sind es ja zwei Tage, an denen in Jetzendorf gefeiert wird, weil auch schon am Vorabend des Frautags (Montag, 14. August) Hochbetrieb beim traditionellen Nachtflohmarkt des TSV herrschen wird, der gegen 17 Uhr seine Pforten in der Dorfmitte öffnet.

Der Frautag-Markt an Mariä Himmelfahrt beginnt um 8 Uhr. Nach altem Brauch wird der Markt durch die Jetzendorfer Böllerschützen mit einem Salut eröffnet. „Unser Frautag-Markt bietet jedes Jahr aufs Neue alles, was man braucht und was man net braucht“, scherzt der Bürgermeister, mit dem Hinweis, dass es nach dem Markttreiben ja in der Party-Zone am Maibaum stimmungsvoll weitergeht.

Beste Frautag-Stimmung herrscht schon zur Frühschoppenzeit in den vielen „Bierburgen“ entlang der Hauptstraße. Heuer hat der Gemeinderat rund ein Dutzend Gastronomen genehmigt, Getränke und Speisen anzubieten. Neu hinzugekommen ist die Familie Fassl, die zu Cocktails bittet.

Gründung geht bis ins Jahr 1713 zurück

Auch der TSV Jetzendorf bietet bei seinem zweitägigen Flohmarkt nicht nur Gebrauchtes sondern auch Gegrilltes und Kuchen an.

Viele Fremde, die den Frautag schätzen, fragen sich, wie ein Jahrmarkt im Laufe der Jahrzehnte solche Ausmaße annehmen konnte. Der kirchliche Ursprung dieses weitum bekannten Marktes und Bruderschaftsfestes geht bis ins Jahr 1713 zurück. Der damalige Hofmarksherr Ferdinand Reichsfreiherr von Stromer, seine Gemahlin Walburga und Pfarrherr Matthias Kirmayr gründeten am 15. August 1713 eine Jetzendorfer-Altöttinger Bruderschaft. Diese Marien-Bruderschaft blieb nicht auf den Ort Jetzendorf beschränkt, auch aus umliegenden Orten ließen sich viele Familien in die Bruderschaft eintragen. Sie kamen alle an Mariä Himmelfahrt zum Bruderschaftsfest nach Jetzendorf.

Damals war es selbstverständlich, den Gottesdienst zu besuchen, zu beichten und die heilige Kommunion zu empfangen. Geschäftstüchtige Bürger merkten bald, dass diese Pilger nicht nur seelsorgerische sondern auch leibliche Betreuung schätzen. So wurden im Laufe der Jahre am Kirchberg immer mehr Stände und Buden aufgestellt, denn das Wirtshaus allein hätte dem Andrang der Gläubigen nicht gerecht werden können.

Früg gab es nur Dinge des täglichen Bedarfs

Freilich konnte man damals neben Andachtsgegenständen nur Dinge des täglichen Bedarfs kaufen. Dass für die Kinder die Leckerl und für die Frauen der Met nicht fehlen durfte, steht in alten Aufzeichnungen geschrieben. Heutzutage bestimmen Spielzeug, Süßigkeiten, Obst und der „billige Jakob“ sowie sämtliche Messeneuheiten das Geschehen auf der 1600 Meter langen Standlstraße.

Aber auch heute ist der Frautag in der Pfarrkirche Jetzendorf etwas Besonderes. So wird das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel an Mariä Himmelfahrt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst und der Kräutersegnung für die Altöttinger Bruderschaft groß gefeiert.

Bereits am Sonntag, 13. August, startet um 20.30 Uhr eine Frautag-Lichterprozession am Rathaus. Doch in der Neuzeit entwickelte sich aus dem einst religiösen Fest ein mehr und mehr weltlicher Jahrmarkt, der schon seit vielen Jahren als größter eintägiger Jahrmarkt Bayerns gilt.

Bürgermeister Betzin appelliert an die Gäste

„Lasst uns auch heuer gemeinsam feiern, fröhlich und lustig sein“, so Bürgermeister ernster Betzins Appell an alle Frautagsgäste. „Zum größten Fest in Jetzendorf passt es aber nicht, wenn Zäune und Schilder beschädigt und Gärten und öffentliche Flächen vermüllt werden“, so Manfred Betzin in seinem Frautag-Grußwort mit kritischem Unterton. „Ein solches Fehlverhalten kann langfristig nur bedeuten, dass es für die Feiern immer mehr Einschränkungen geben muss beziehungsweise solche Veranstaltungen gar nicht mehr stattfinden können“, warnt der Gemeindechef und hofft auf die Vernunft der Gäste.