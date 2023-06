Aus Freude an der Malerei

Eröffneten die Ausstellung: Joachim Helleberg, Elise Helleberg, Ruppert Leimberger, Margret Hanakam und Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier (von links). © Josef Ostermair

Drei örtliche Hobbykünstler präsentieren Bilder in mehreren Etagen des neuen Jetzendorfer Rathauses.

Jetzendorf - Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier betonte bei der Ausstellungseröffnung, dass sich „Kunst im Rathaus“ in dem neuen Verwaltungsgebäude gut etabliert habe. Seit Februar 2022 hätten bereits vier Gemäldeausstellungen und zwei Jugendkonzerte im Sitzungssaal und dem anschließenden Trauungszimmer stattgefunden. Wenn der neue Rathausvorplatz fertig ist, sollen auch hier kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Dass es auch derzeit zwei Künstlerinnen und ein Künstler aus dem Ort sind, sei ganz im Sinne des Gemeinderates.

Verbindungsmann zwischen den Ausstellern und der Gemeindeverwaltung ist Gemeinderat Ruppert Leimberger, der sich über den guten Besuch bei der Vernissage freute.

Das Künstler-Trio, bestehend aus Margret Hanakam sowie Elise Helleberg und deren Mann Joachim, hatte für das leibliche Wohl der Kunsthungrigen gesorgt. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Marion Menzinger und Astrid Krause, die vierhändig mit Werken von Diabelli erfreuten. Pop-Balladen und Filmmusik wechselten sich anschließend ab.

Margret Hanakam

Eine waschechte Jetzendorferin ist Margret Hanakam, die dort geboren und aufgewachsen ist, dann 13 Jahre in Scheyern lebte, aber 2017 zu ihren Wurzeln nach Jetzendorf zurückkehrte. Vor 23 Jahren hat sie spontan zu Pinsel und Farbe gegriffen und Malkurse besucht. Nach Beendigung ihrer Berufslaufbahn hat sie sich intensiv mit Leinwänden auseinander gesetzt. Sie liebt große Formate. Bevorzugte Themen sind Menschen und deren Gesichter, aus eigenwilligen Perspektiven betrachtet. Akte und Abstraktes in Acryl komplettieren die Auswahl ihrer Exponate. „Sehnsucht nach Halbblau“ und „Vereisende Lippen“, sind zwei Werke, die aus dem Repertoire Hanakams besonders herausstechen. Ihre Mutter, die 92-jährige Therese Hanakam, die viele Jahre mit ihrem bereits verstorbenen Mann Heinrich das Gemischtwarengeschäft nahe der Ilm betrieben hat, durfte den Beifall als Ehrengast entgegen nehmen.

Elise Helleberg

Die 1955 in Wien geborene Elise Helleberg lebt seit 1980 in Deutschland und davon immerhin schon 20 Jahre in Jetzendorf, wo sie sich bei den Leichtathleten des TSV Jetzendorf engagiert. „Ich bin ein Neuling in der Malerei, habe aber immer wieder mal verschiedene Techniken ausprobiert, von Seidenmalerei und Fensterbilder zu Bleistiftzeichnungen und Aquarell“, durften die vielen Kunstfreunde von ihr erfahren. Seit 2014 arbeitet sie mit Acryl und gesteht: „Da habe ich richtig Spaß, verschiedene Techniken und Arten von Bildern auszuprobieren“.

Unter den 14 von ihr ausgestellten Bildern ist schnell zu erkennen, dass ihr Tiere besonders am Herzen liegen. Ob „Blaue Sau“, „Weißes Pferd“ oder „Treuer Esel“, diese Bilder können sich sehen lassen. Gelungen ist ihr auch ein Werk, das sie anlässlich des Todes ihres Bruders mit Spachtel, Kohle und Acryl geschaffen hat und den Namen „Abschied“ trägt. Auch ihre Christrosen und die Kapuzinerkresse sind ein besonderer Blickfang.

Joachim Helleberg

Dass Spaß und Freude auch hinter all den ausgestellten, mehr kleinflächigen Aquarellen von Joachim Helleberg, steht, ist nicht zu übersehen. Der gebürtige Sauerländer lebt seit 1993 in Jetzendorf. Er hatte immer schon bei seinen Ausflügen und Reisen ein Skizzenbuch dabei und versucht, seine Eindrücke mit Bleistift festzuhalten. Seine Frau hat ihn dann überreden können, in eine Malschule zu gehen und seitdem schafft er mit großem Erfolg Aquarelle. Dass es ihm gelingt, Eindrücke des Alltags festzuhalten, sieht man an seinen Werken „Spaziergang auf der Fraueninsel“ und „Frühlingstag“.

„Alle drei Künstler malen auf hohem Niveau“, stellte der Vize-Bürgermeister fest, und die Besucher der Vernissage sahen das auch so. Die Ausstellung lädt während der Rathaus-Öffnungszeiten zum Besuch ein.

