68-Jährige verliert ums Haar 4600 Euro ‒ Bankmitarbeiterin verhindert Betrug in letzter Sekunde

Das war knapp: Eine Frau aus dem Landkreis Dachau wäre fast auf eine fiese Betrugsmasche hereingefallen. Ein Gauner hatte sich über Whatsapp als Tochter der Frau ausgegeben.

Jetzendorf – „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer...“, mit dieser SMS-Nachricht begann für die Zimmermanns aus Reichertshausen ein nervenaufreibendes Wochenende. Die vermeintliche Tochter: ein Betrüger. Nach zwei Online-Überweisungen schien viel Geld verloren zu sein. Doch einer befreundeten Bankangestellten ist es gelungen, den Betrugsfall zu verhindern – gerade noch rechtzeitig.

„Der Betrüger war mit allen Wassern gewaschen“, sagt Roswitha Zimmermann, die von anderen Betrugsfällen natürlich gehört hat. Niemals dachte sie, dass sie selbst einmal auf einen hereinfallen würde. Sie bekam die SMS ihrer angeblichen Tochter vergangenen Samstag. Darin wurde sie gebeten, die mitgeschickte Handynummer über Whatsapp zu kontaktieren, was sie auch tat.

Im Messenger-Dienst Whatsapp entwickelte sich ein Gespräch, in dem „die Tochter“ erklärte, dass sie dringend Überweisungen tätigen müsse. Aufgrund ihres kaputten Handys sei sie dazu jedoch nicht im Stande.

„Es war ein deutscher Name und ein deutsches Bankkonto, das habe ich natürlich überprüft“, erzählt Zimmermann. Insgesamt überwies sie 4600 Euro auf das Betrüger-Konto.

Stutzig wurde die Reichertshauserin dann nach der zweiten Überweisung. Sie rief die Handynummer an. Es hob niemand ab. Über Whatsapp schrieb Roswitha Zimmermann, sie würde vorbeikommen – immer noch im festen Glauben, sie kommuniziere mit ihrer Tochter. „Geschickt wie er war, hat er mir natürlich geschrieben ,ich bin aktuell gar nicht zuhause’“, erzählt Zimmermann. „Das alles war mir dann irgendwann nicht mehr geheuer.“

Deshalb tat sie, was sie ihrer Meinung nach viel eher hätte tun müssen: bei der eigentlichen Nummer der Tochter anrufen. Diese hob zum Glück ab und sagte, dass sie zuhause sei.

Die Tochter und ihr Bruder fuhren daraufhin zu ihren Eltern. „Ich habe natürlich erst einmal Anschiss von den beiden bekommen“, erzählt die 68-Jährige. Alle hatten das Geld bereits für verloren gehalten.

„Mein Mann hat dann zum Glück an unsere Bekannte gedacht, die bei der Volksbank arbeitet.“ Ihr Ehemann rief in der Not also Elisabeth B. (Name geändert) an. Ohne zu zögern, fuhr die Bankmitarbeiterin am Sonntagmittag zu ihrer Arbeitsstelle nach Jetzendorf, um die beiden Buchungen im System zu suchen.

„Mir war klar, dass ich sofort handeln musste“, berichtet sie. „Die Überweisung musste unbedingt noch am Sonntag zurückgeholt werden, bevor sie in der Nacht zum Montag unwiderruflich verarbeitet wird.“

Am Wochenende liegt eine Online-Überweisung zunächst für einige Stunden in einem digitalen Speicher, bevor sie in der Nacht zum Montag gebucht wird. Das war das große Glück. „Am Montagmorgen wäre es definitiv zu spät gewesen“, betont die Bankmitarbeiterin.

Anschließend buchte sie das Geld der Zimmermanns erfolgreich zurück. Das Ehepaar war natürlich sehr erleichtert und dankbar. Es hat den Vorfall mittlerweile auch bei der Polizei angezeigt.

Der sonntägliche Arbeitseinsatz war für Elisabeth B. eine Selbstverständlichkeit: „Wenn es darum geht, Kunden vor Missbrauch zu bewahren, zögere ich keine Sekunde, auch nicht am Sonntag.“

