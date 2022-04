Theaterer kommen erst 2023 auf die Bühne zurück - Dieses Jahr gibt‘s vom Theraterverein Jetzendorf Varieté

Teilen

Der neu gewählte Vorstand des Theatervereins: Ruppert Leimberger, Sonja Zeindl, Marion Menzinger, Markus Pfleger und Maria Riedmair. Auf dem Foto fehlt Endres Friedl (v.l.). © ost

Der Jetzendorfer Theaterverein hat seine Jahresversammlung abgehalten. Für die Theaterer geht es erst 2023 auf die Bühne zurück. Stattdessen bietet der Verein im Juli wieder ein Varieté an.

Jetzendorf – 50 der insgesamt 176 Mitglieder des Theatervereins Jetzendorf besuchten die Jahresversammlung im Gasthof Ottilinger. Hier zeigte Vereinschef Ruppert Leimberger auf, dass die Corona-Pandemie den Theaterern vieles vermasselt hat.

Leimberger erinnerte daran, dass für das im Jahre 2020 geplante Stück „Der Kriminalinspektor“ der Kartenvorverkauf schon begonnen hatte, die Proben auf Hochtouren liefen und auch der Bühnenbau schon voll im Gange war, als man die Theateraufführungen absagen musste. Auch das traditionelle Sommerfest habe man wegen Corona nicht feiern können.

Aus der Not heraus entschied man sich 2021 der Gaudi halber für eine Schnauferlausfahrt mit acht kleinen Bulldogs rund um Jetzendorf. Dass Leimberger daraufhin im Juli 2021 ein anonymes Schreiben erhielt, indem ein angebliches Mitglied seinen Rücktritt ankündigte, weil die Aktiven im Verein eine Brotzeit erhielten, rief nun von der Versammlung nur Kopfschütteln hervor.

Leimberger betonte, dass er auf diese Kritik bewusst keine Stellungnahme abgegeben habe, und die anwesenden Mitglieder stimmten ihm mit donnerndem Applaus zu. Der vom anonymen Kritiker angekündigte Vereinsaustritt sei übrigens ausgeblieben.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wegen Corona: Keine Theateraufführungen in Jetzendorf

Man muss mindestens drei Monate proben, deshalb ist unser Theater heuer in gewohnter Form nicht machbar.

2021 gab es wiederum kein Sommerfest, aber im Lowa-Stadion haben die Theaterer im Herbst mit einem fahrenden Varieté begeistern können. 170 Gäste seien von diesem bisher unbekannten Mix aus Sketch, Theater und Musik begeistert gewesen. Aber auch im letzten Jahr habe man wegen Corona nicht auf die Theaterbühne dürfen.

Auch heuer werde es keine Theateraufführungen in Jetzendorf geben. „Man muss mindestens drei Monate proben, deshalb ist unser Theater heuer in gewohnter Form nicht machbar“, begründete Ruppert Leimberger, der aber den Kreis der Aktiven Anfang Juni in den Postwirt-Biergarten einladen will.

Kostenfreies Varieté im Juli - Auf Bühne geht`s erst 2023 für den Theaterverein Jetzendorf

Freuen dürfen sich alle Theaterfreunde auf das nächste Varieté im Lowa-Stadion, das am Samstag, 16. Juli, stattfinden soll. Eintritt soll nicht erhoben werden, es soll eine Veranstaltung auf Spendenbasis werden. „Da können bis zu 400 Gäste kommen“, so Leimberger, der aber auch deutlich machte, dass die 14 Aktiven in der Theatergruppe so ein Fest nicht alleine stemmen können.

Daher sein Appell an die Mitglieder: „Kommt und helft uns, wir sind für jede Hilfe dankbar.“ So könne auch von außen her der gute Zusammenhalt bei den Theaterern sichtbar werden. Auf die Bühne im Ottilinger-Saal wolle man auf jeden Fall 2023 wieder zurückkehren. Leimberger schwärmt schon von so vielen guten Stücken, die neu erschienen sind.

Dass es im Theaterverein finanziell gut ausschaut, war dem Bericht von Kassier Markus Pfleger zu entnehmen. Trotz Corona habe es 2020 einen Kassenüberschuss von 240 Euro gegeben und 2021 betrugen die Mehreinnahmen sogar 894 Euro. Das habe den Vorstand veranlasst, die von der Gemeinde gewährte Jugendförderung zurückzugeben.

Dass seitens der Theatergäste die 2020 schon im Vorverkauf verkauften Karten für die nicht stattgefundenen Vorstellungen nicht restlos zurückgezahlt werden mussten, sondern hier 370 Euro als Spende dem Verein erhalten blieben, freute Leimberger besonders.

Neuwahlen bei der Jahresversammlung des Theatervereins Jetzendorf

Im Eiltempo brachte Bürgermeister Manfred Betzin die fällige Neuwahl des Vorstands über die Bühne, denn Ruppert Leimberger, sein Stellvertreter Friedl Endres und Kassier Markus Pfleger stellten sich für die nächsten zwei Jahre wieder zur Wahl. Nur Schriftführerin Susanne Breitsameter, die vier Jahrelang im Amt war, kandidierte nicht mehr. Zu ihrer Nachfolgerin wählten die Mitglieder Marion Menzinger. Die Beirätinnen und Kassenprüferinnen Maria Riedmair und Sonja Zeindl wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ruppert Leimberger steht seit der Gründung des Theatervereins, also seit 18 Jahren an der Vereinsspitze. Er schielt jetzt schon aufs Jahr 2024, denn da soll der 20. Geburtstag der Theaterer natürlich gebührend gefeiert werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.