Der Obst- und Gartenbauverein wächst

Teilen

Für weitere zwei Jahre gewählt: Veronika Fottner, Theresia Maier, Cilly Redl, Veronika Lugmayr, Simon Fottner, Renate Rohr, Angelika Preis und Josef Grieser (v.l.). Auf dem Foto fehlen Vroni Fottner und Marlene Schuster. © ost

Jetzendorf – Der Obst- und Gartenbauverein Jetzendorf wächst und wächst: Wie bei der Frühjahrsversammlung beim Postwirt zu erfahren war, sind es mittlerweile 352 Frauen und Männer, die sich in diesem Verein austauschen und mit großer Hingabe und Freude ihre Gärten pflegen und so auch für ein schönes Ortsbild sorgen.

VON JOSEF OSTERMAIR

Vize-Bürgermeister Leonhard Sedlmeier freute sich, dass auch in Corona-Zeiten bei den Gartlern die Mitgliederzahlen nach oben gehen. Mittlerweile ist der Obst- und Gartenbauverein nach dem TSV Jetzendorf der zweitgrößte Verein in der Gemeinde, was Sedlmeier nicht zuletzt auf die Harmonie zurückführt. Das sehe man an den 14 Funktionären, die sich bei der Wahl alle für weitere zwei Jahre zur Verfügung stellten. Die 65 stimmberechtigten Mitglieder wählten per Akklamation ohne eine einzige Gegenstimme wieder Simon Fottner zum Vereinsvorsitzenden und Josef Grieser zum Stellvertreter. Renate Rohr bleibt Schatzmeisterin und wird in dieser Funktion weiterhin von Angelika Preis vertreten. Theresia Maier wählte man wieder zur Schriftführerin.

Damit auch die Außenbereiche der Gemeinde Jetzendorf ein besonderes Gewicht im Vorstand der Gartler haben, wurden auch wieder sieben Ortsvertreterinnen gewählt. Für Eck, Habertshausen und Kemmoden ist das Marlene Schuster, Renate Rohr vertritt Priel-Ost und in Priel-West teilen sich Veronika und Vroni Fottner diesen Posten. Die Ortsvertreterin von Hirschenhausen ist Cilly Redl, für Lampertshausen Theresia Maier, für Jetzendorf Veronika Lugmayr und für Volkersdorf Angelika Preis. Berta Sedlmeier und Josef Sedlmeier senior stellen das Rechnungsprüfer-Team.

Was dem Vereinsleben sicher besonders gut tut, ist die Geselligkeit unter den Gartlern, die sich nicht nur bei Ausflügen zeigt. So gibt es fast keinen Obstbaum-Schnittkurs, ohne dass es anschließend eine Brotzeit gibt. Wie von Fottner zu erfahren war, haben die Gartler auch bei der Gestaltung des rund um Jetzendorf führenden Wanderweges mit einer Schautafel mitgewirkt. Die 2021 vorgenommene moderate Beitragserhöhung von 18 auf 20 Euro jährlich habe den Gemeinschaftssinn der Gartler nicht trüben können. Allein im letzten Jahr habe die Vorstandschaft 29 Mitglieder besucht, die runde Geburtstage feierten. „Auch wenn es nur möglich war, ein Präsent abzugeben“, ergänzt Fottner.

Er lud zum Blumentauschmarkt ein, der am heutigen Samstag am Tennisheim stattfindet. Von 23. bis 25 Mai führt der Vereinsausflug ins Erzgebirge. Am Freitag, 29. Juli, werde man einen Sommer-Schnittkurs für Bäume und Sträucher abhalten. Fottner gab auch bekannt, dass der Verein eine neue Heckenschere zum Ausleihen an die Mitglieder anschafft.

Dass der Verein auch finanziell auf gesunden Füßen steht, zeigten die von Renate Rohr für die Jahre 2019, 2020 und 2021 vorgetragenen Kassenberichte. Auch 2021 gab es einen Kassenüberschuss. Da standen den Einnahmen von 8990 Euro Ausgaben über 8200 Euro gegenüber, was die Versammlung mit donnerndem Beifall aufnahm. Die Mitgliedsbeiträge sind die Haupteinnahmen im Verein.

Viele Fachsimpeleien gab es nach dem Vortrag von Birgit Loy (Kreisvorsitzende der Gartenbauvereine), die über Frühlingsblüher referierte. Da merkte man richtig, dass die Gartler trotz April-Schnee schon in den Startlöchern stehen. Fottner dankte Loy mit einem Kräuter-Präsent.