Die Gebühren für Jetzendorfer Kitas steigen

Das bereits erweiterte Kinderhaus Regenbogen in Priel ist schon wieder zu klein. Die Gemeinde muss erneut investieren, weil die Container keine Dauerlösung sind. © ost

Der Gemeinderat hat eine moderate Erhöhung der Kitagebühren beschlossen. Grund: gestiegene Personal- und Betriebskosten.

Jetzendorf – Im Rahmen der Haushaltssitzung hat der Gemeinderat von Jetzendorf einstimmig beschlossen, die Betreuungsgebühren für die Kindertagesstätten – also Kindergarten und Kinderkrippe – ab 1. September moderat anzupassen.

Wie Kämmerer Klaus Burgstaller ausführte, betrug das durchschnittliche Defizit pro Kind im Jahr 2022 für die beiden Kitas 5718 Euro (2021 waren es noch 4299 Euro). Nach den Daten der Finanzplanung könne sich dieses Defizit in 2023 bei gleichbleibenden Kinderzahlen auf voraussichtlich rund 7000 Euro erhöhen. Der Schwerpunkt der Kostensteigerungen ergebe sich aus den Personalkosten, die einen Anteil von 80 bis 90 Prozent ausmachen.

„Die Personalkosten sind im Rahmen der allgemeinen Tariferhöhung im vergangenen Jahr zum 1. April um 1,8 Prozent gestiegen, zusätzlich erhielten die Mitarbeiterinnen pro Monat eine laufende Zulage ab 1. Juli 2022 von 130 Euro. Entsprechend der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst kommt es auch heuer zu weiteren Lohnkostensteigerungen. Die allgemeine Inflation schlägt auch bei den Kindertagesstätten für den normalen Betriebsaufwand durch. Hier ist besonders der Kostenanstieg für Strom, trotz Strompreisbremse, zu nennen“, fasste Burgstaller zusammen.

So beschloss man schließlich einstimmig eine Betreuungsgebühr von durchschnittlich 1 Euro pro Tag im Bereich Kindergarten und von durchschnittlich 1,50 Euro pro Tag im Bereich Kinderkrippe ab dem 1. September.

Betroffen sind das Kinderhaus in Priel (105 Kinder), der Kindergarten Spatzennest in Jetzendorf (43 Kinder) und der Naturkindergarten Schafflerhof in Lindhof (16 Kinder).

„Wir sind immer noch extrem günstig“, unterstrich Bürgermeister Manfred Betzin (parteilos), der befürchtet, hinsichtlich der Finanzierung der Kindertagesstätten für die nächsten Jahre noch erhebliche Probleme zu bekommen. Denn Investitionen für die Kinderbetreuung trägt die Gemeinde allein. Weil man weiß, dass das Kinderhaus in Priel erweitert werden müsste und die dortigen Container keine Dauerlösung sind, steht eine größere Investition bevor.

Und so wirkt sich die Gebührenerhöhung im Kindergarten aus: Buchungszeit 1 bis 2 Stunden, Erhöhung von monatlich 161 Euro auf 178 Euro, 2 bis 3 Stunden von 166 auf 183 Euro; 3 bis 4 Stunden von 172 auf 190 Euro; 4 bis 5 Stunden von 179 auf 197 Euro; 5 bis 6 Stunden von 185 auf 204 Euro; 6 bis 7 Stunden von 192 auf 212 Euro; 7 bis 8 Stunden von 198 auf 218 Euro; 8 bis 9 Stunden von 205 auf 226 Euro; 9 bis 10 Stunden von 212 auf 234 Euro. Analog fällt die Gebührenerhöhung in der Kinderkrippe aus.