Die Jetzendorfer CSU hat eine Zukunft

Nach bangen Monaten findet sich doch noch ein neuer Vorstand – Thomas Reiter zum Ortsvorsitzenden gewählt

Jetzendorf – Aufatmen bei der Jetzendorfer CSU: Nachdem seit Monaten hinter vorgehaltener Hand von der Auflösung des CSU-Ortsverbandes gesprochen wurde, weil kein Vorstandsmitglied mehr bereit war, bei den Neuwahlen erneut anzutreten, kam jetzt die Wende: Thomas Reuter ist am Montagabend einstimmig zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt worden. 19 der 43 Mitglieder des Ortsverbands fanden sich beim Postwirt zur verspätet nachgeholten Jahresversammlung ein.

Wie durchsickerte, wollten vor allem Altbürgermeister Richard Schnell und CSU-Ehrenvorsitzender Jochen Lojewski unter allen Umständen die Auflösung des Ortsverbandes verhindern, sie bemühten sich intensiv um Kandidaten. Dass sich der 39-jährige Reuter nach längerer Bedenkzeit nun doch noch ein Herz gefasst hat, das CSU-Schiff in Jetzendorf zu steuern, hat dazu geführt, dass sich nach und nach auch noch weitere Mitstreiter fanden.

Reuter war als Leiter der Jungen Union tätig gewesen, hatte zwischenzeitlich die Gemeinde verlassen, ist nun aber mit seiner Familie in die Neubausiedlung in Priel zurückgekehrt. Reuter ist Leiter von IT-Projekten bei MAN.

Für den Landtagsabgeordneten Karl Straub war es in der Rolle des Wahlleiters auch kein Problem, die übrigen Ämter zu besetzen, und das immer ohne eine einzige Gegenstimme. Als stellvertretender Ortsvorsitzender stellte sich der 30-jährige Florian Bachmeier aus Lampertshausen zur Verfügung. Der zweite Stellvertreter des Ortsvorsitzenden ist Dr. Thomas Schuster. Er ist Beamter und war wie Reuter auch schon in der Jungen Union politisch aktiv. Ein Neumitglied, die 27-jährige Eva Bachmeier, die erst am Montag der CSU beitrat, ließ sich zur Schatzmeisterin wählen. Jochen Lojewski übernimmt das Schriftführeramt. Der 79-Jährige gab nach seiner Wahl zu verstehen, dass es eine Schande gewesen wäre, wenn sich die Jetzendorfer CSU, die es schon seit 1946 gibt, aufgelöst hätte. So sahen das auch die Gemeinderatsmitglieder Traudi Huber und Ludwig Pfleger sowie Edi Kraus, der zuletzt Schriftführer war. Sie ließen sich zu Beisitzern im neuen Vorstand wählen. Melanie Müller, die bisher die Kasse geführt hatte, willigte ein, zusammen mit Michael Wallner künftig als Kassenprüfer-Team zu agieren.

Nur das Amt des Digitalbeauftragten konnte beim Neustart der Jetzendorfer CSU nicht besetzt werden. Reuter hofft, zu einem späteren Zeitpunkt diesen Posten noch besetzen zu können.

Der bisherige CSU-Chef in Jetzendorf, Robert Sellmair, zeigte der Versammlung auf, dass sich in erster Linie coronabedingt seit 2020 nicht viel im Ortsverband getan habe. Mit 160 Gästen sei das traditionelle CSU-Starkbierfest im Ottilinger-Saal im März 2020 noch gut besucht gewesen, doch heuer habe die Pandemie das Fest verhindert. Bei der Kommunalwahl 2020 habe die CSU vergeblich auf einen sechsten Sitz im Gemeinderat gehofft, „weil die Grünen und die Lampertshauser so stark waren“. Als Neuling in den Reihen der CSU habe lediglich Tobi Furtmayr den Sprung ins Gemeindeparlament geschafft (weiterer Bericht folgt).

Josef Ostermair