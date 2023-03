Zwei Fastenprediger beim Starkbierfest

Teilen

Die Festgäste im vollbesetzen Ottilinger-Saal amüsierten sich bestens. © ost

Starkbierfest in Jetzendorf: Bruder Barnabas alias Erich Irlsdorfer und Aloisius alias Flo Bachmeier unterhalten die Gäste.

Jetzendorf – Fast in den deutschlandweit bekannten Nockherberg verwandelte sich der Ottilinger-Saal von Jetzendorf beim großen Starkbierfest der Jetzendorfer CSU. Die Franz-Josef-Strauß-Plakate an den Wänden des Saales zeigten, dass es sich hier um eine Veranstaltung der Christsozialen handelt. Was die Fastenprediger anging, wurde besonders viel geboten: Zur Überraschung der Starkbierfreunde trat neben dem angekündigten Engel Aloisius alias Flo Bachmeier zum Derblecken der Honoratioren nämlich auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Erich Irlsdorfer als Bruder Barnabas auf.

Begeistert haben beide, was sich am donnernden Beifall zeigte. Den Zweien gelang es von Anfang an, das Publikum zum Lachen zu bringen, was den CSU-Ortsvorsitzenden Thomas Reuter besonders freute. Beide Starkbierredner nahmen kein Blatt vor den Mund. Während sich der aus dem Münchner Hofbräuhaus gekommene Aloisius mehr auf das regionale Geschehen beschränkte, nahm Bruder Barnabas die große Politik aufs Korn.

Barnabas begrüßte Bürgermeister Manfred Betzin, der bekanntlich die CSU verlassen hat, mit den Worten „Gell, Herr Bürgermeister. schee is wieder bei der CSU, da fühlt man sich wieder ganz daheim.“ Den Fastenschwestern und Fastenbrüdern machte er deutlich, dass im Landratsamt nicht mehr der Wolf, sondern sieben bunte Geißlein regieren. Ganz anders sei es in Berlin, „wo diese wunderbare, zeitlos visionäre Ampel-Regierung ein tolles Land in eine Zeitenwende führt und man nicht weiß, ob es Science-Fiction oder Big Brother live ist“. Der besondere Wunsch von Barnabas sei es, „dass die deutsche Wirtschaft endlich mal wieder so brummt wie dieses Starkbierfest hier“. Wegen der Unsicherheit mit der vorherrschenden Energieversorgung fragte Barnabas: Und wie erneuerbar ist eigentlich Manuel Neuer?

Mit Blick auf die Landtagswahl hofft Barnabas, dass die CSU mit MdL Karl Straub danach endlich wieder „artgerecht“ regieren kann. „Straub ist das männliche Boxenluder der CSU-Landtagsfraktion, das erotische Pendant zu Michaela Kaniber.“ Im Bundesverteidigungsministerium hätte er sich statt Ministerin Lamprecht eher den Jetzendorfer General a.D. der Luftwaffe, Bürgermeister Manfred Betzin, vorstellen können. Natürlich kam er auch auf Markus Söder zu sprechen, „der alles weglächelt, wie einst Bürgermeister Schnell, der George Clooney der Altbürgermeister“.

Auch Aloisius ist nichts entgangen, was in Jetzendorf Fragen aufwirft. Das neue Rathaus sei praktisch der Taj- Mahal-Monumentalbau im oberen Ilmtal. Damit man nicht hört, wie das Geld zum Fenster hinausgeschmissen wird, werde nun vor dem Rathaus Rasen angepflanzt.

Dass in Jetzendorf das Seniorenalter, um Geld zu sparen, erst mit 67 beginnt, zeuge von „real existierenden Sozialismus“. Um Strom zu sparen, wurde im Rathaus die Temperatur gesenkt. „Bloß im Sitzungssaal ist trotzdem nicht kälter geworden, wegen der ganzen hoaßn Luft, de von manchen Gemeinderäten produziert worden ist. Vielleicht reicht des sogar für eine Fernwärmeleitung?“

Auch Gemeinderätin Emily Rumpf bekam ihr Fett ab. Sie soll einer gestürzten Frau geholfen haben, die ihr zu verstehen gab, nicht auf den Kopf, sondern auf den Hintern gefallen zu sein und deshalb nicht die Grünen wählen könne.

Aloisius ist auch aufgefallen, dass Fertiggaragen eine Universallösung in Jetzendorf sind. Ob für Flüchtlinge, Feuerwehrhaus oder Senioren-Unterkünfte. Die Firma Zapf habe daher Jetzendorf als Kunde des Jahres ausgezeichnet.

Was die Feuerwehrhaus-Kritik von SPD-Gemeinderätin Sandra Gamperl angeht, stellte Aloisius fest: „Die passt gut zur Bayern-SPD, weil die wissen erst immer nachher, wie man es besser machen könnte.“

Themen für Aloisius waren auch die große Pflanzaktion für 3000 neue Bäume im Gemeindewald und die Blühstreifen vom Netzwerk Natur. Auch die „schlauen Ecker“ bekamen ihr Fett weg. Sie haben nämlich die gepflanzten Bäume bereits für ihre Dorf-Hackschnitzelheizung vorgesehen.

Neben den beiden Starkbierreden zählten auch die Auftritte des Jetzendorfer Hoglbuachanen Balletts zu den Höhepunkten des Starkbierfestes. Diese Männer-Gruppe durfte auch für ihr Spiel mit Petrus, Boandlkramer, Teufel und Engerl donnernden Beifall ernten.

Die bayrisch-böhmische Blasmusik aus Steinkirchen war schließlich das i-Tüpfelchen in diesem grandiosen Starkbierfest.