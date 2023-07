Eck baut ein eigenes Nahwärmenetz

Jetzendorfer Ortsteil gründet Energiegenossenschaft

In Eck, einem kleinen Dorf nordwestlich in der Gemeinde Jetzendorf, entsteht ein neues Nahwärmenetz. Die Bewohner wollen ihre Häuser über ein Wärmenetz beheizen. Der erste Schritt wurde nun vollzogen.

Eck – Es gibt kaum einen Ort, in dem es nicht ums Thema „Heizen“ geht. Meist fehlt es an Lösungsansätzen. Das ist in dem Jetzendorfer Ortsteil Eck anders. Da haben die Bürger dieses kleinen Dorfes, ohne von der Politik geschoben zu werden, die „Energiegenossenschaft Eck“ gegründet. Zweck der Genossenschaft ist in erster Linie der Bau und der Betrieb eines Nahwärmenetzes über eine Hackschnitzelheizung. Es soll 1,3 Millionen Euro kosten.

45 Häuser werdenverschieden beheizt

Derzeit werden die 45 Häuser in Eck noch unterschiedlich beheizt: 30 Anwesen mit Öl, vier mit Pellets, sechs mit Luftwärmepumpen, drei mit Scheitholz und zwei mit Elektro-Nachtspeicheranlagen. Nach Realisierung des Nahwärmenetzes sieht es so aus, dass 31 Anwesen, also 69 Prozent, ans Nahwärmenetz angeschlossen sein werden, sechs weiter ihre Luftwärmepumpen betreiben, drei weiterhin mit Pellets heizen und fünf zunächst bei ihren Ölheizungen bleiben wollen.

Diese fünf Hausbesitzer konnten bislang noch nicht vom vorliegenden Konzept überzeugt werden. Aber 89 Prozent der Heizungen sollen künftig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das bedeutet eine Reduzierung der Feinstaubbelastung um 80 Prozent aufgrund Feinstaub- und Partikelfilter.

Bei der Gründungsversammlung der Energiegenossenschaft, die im Vereinsheim des TSV Jetzendorf stattfand, haben sich 29 Ecker sofort für eine Mitgliedschaft in der neuen Genossenschaft entschieden.

Die Idee, eine Energiegenossenschaft zu gründen, ist letztlich angesichts der Energiekrise im vergangenem Herbst entstanden. Rudi Breitsameter und Markus Spennesberger beschlossen, etwas zu unternehmen, um eigenständig zu sein. Und weil Eck in einer ländlichen Gegend liegt, bietet es sich an, etwas mit Hackschnitzel zu machen.

Seit neun Monatenwird fleißig geplant

In den vergangenen neun Monaten wurden Erhebungsbögen erstellt, ausgewertet und mit Energieberatern durchgesprochen. Es entstand mit der Unterstützung der Energieberater eines namhaften Nahwärmekomponentenherstellers eine fundierte, professionelle Grobkalkulation des Projektes.

Mit Hilfe des Bayerischen Genossenschaftsverbandes wurden die benötigten Mittel für die Energiegenossenschaft und der Wärmepreis kalkuliert. Mit Grundstückseigentümern wurden Vorgespräche geführt, und es wurden Konzepte für die Beschaffung und Lagerung der benötigten Hackschnitzel erarbeitet.

Viele Fliegen miteiner Klappe schlagen

Nun ist das Projektteam an einen Punkt angekommen, an dem dringend eine Rechtsform erforderlich wird, um das Projekt weiterführen zu können. „Gestartet sind wir mit dem Gedanken, Heizlösungen für Häuser, bei denen eine Luftwärmepumpe unwirtschaftlich ist, zu finden. Mittlerweile sind für uns auch Aspekte wie Reduzierung der Feinstaubbelastung, Reduktion der Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe und Klimaschutz in den Vordergrund gerückt“, berichtet Breitsameter. „Wir glauben, alle diese Themen sind miteinander vereinbar.“

Darum strebe die Genossenschaft das Ziel „100 Prozent Heizungen mit erneuerbarer Energie in Eck“ an, unterstreicht der Vorstandsvorsitzende Rudi Breitsameter. Die Anlage werde eine Kapazität von 500 kWh haben – und mit Feinstaub- und Partikelfilter werde die Feinstaubbelastung im Ort in den Wintermonaten um 80 Prozent verringert, ist Breitsameter überzeugt.

Aufsichtsrat und Vorstand gewählt

Die Genossenschaftsgründung war der erste Schritt, um in die Feinplanung des 1,3-Millionen-Projektes einzusteigen. Größter Kostentreiber ist das rund 1,7 Kilometer lange Leitungsnetz durch den gesamten Ort und zu den teilnehmenden Häusern.

Gerechnet wird mit bis zu 35 Genossenschaftsmitgliedern. Aufgrund der Größe der Genossenschaft sind zwei Vorstände und drei Aufsichtsräte erforderlich. Für die Vorstandsämter stellten sich Rudi Breitsameter (Vorstandsvorsitzender) und Markus Spennesberger (Vorstand) zur Verfügung. Als Aufsichtsräte wurden Simon Fottner, Stephan Furtmayr, Lambert Glas und Stefan Schmid gewählt. In der konstituierenden Sitzung hat man Gemeinderat Simon Fottner zum Aufsichtsratvorsitzenden gewählt.

Wichtig ist auch, so betont Breitsameter, „dass uns die Gemeinde Jetzendorf bei den Bauanträgen und den erforderlichen Genehmigungen zur Seite steht und uns bei unserem Vorhaben unterstützt“. Aber daran hegt er keinen Zweifel, da das Projekt seitens der Gemeinde bislang wohlwollend begleitet wurde.