Die Jugend ist das Aushängeschild

„2018 war eines der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte“, so Schützenmeister Josef Grünwald von Eichenlaub Hirschenhausen auf der von 47 Mitgliedern besuchten Jahresversammlung.

Hirschenhausen – Grünwald sprach von 60 schießsportlichen Veranstaltungen im Verein und erklärte: „Besonders hervorzuheben ist unsere Jugend, die nicht nur den Oberbayerischen Meistertitel holte, bei der Bayerischen aufs Trepperl durfte, sondern sogar bei der Deutschen Meisterschaft einen guten 6. Platz einheimsen konnte.“

Trotz der vielen Wettkämpfe sei die Geselligkeit im Verein nie zu kurz gekommen. Grünwald listete 15 gesellschaftliche Veranstaltungen in dem 136 Mitglieder zählenden Verein auf, wie das Wattrennen, die Sportlerehrung der Gemeinde Jetzendorf, die Saisonabschlussfeier, den Jugendausflug, das Grillfest und die Weihnachtsfeier, um nur die größten zu nennen.

Die Mitgliederstruktur sieht so aus: fünf Schüler, acht Jugendliche, zwei Junioren und 26 Damen. Den Großteil der Mitglieder mit nahezu 100 bilden also nach wie vor die Männer.

Und in Hirschenhausen wird offenbar zusammengehalten. Das bezeugte nicht zuletzt die Anwesenheit der Vorstände aller Ortsvereine. So freute sich Grünwald, Helmut Hecht von den Oldtimerfreunden, Martin Klas vom Soldaten- und Kameradschaftsverein und Josef Heinzlmeier von der Feuerwehr bei der Versammlung begrüßen zu können. Auch zweiter Bürgermeister Leonhard Sedlmeier gab sich die Ehre und gratulierte zu den tollen sportlichen Erfolgen.

Schatzmeister Andreas Hofmann zeigte der Versammlung auf, dass es keine finanziellen Probleme gibt. Das war auch der Grund, dass man sich bei der Beitragsfestsetzung für 2020 dazu entschied, alles beim Status quo zu belassen.

Sportleiter Florian Kreitmair berichtete vom Gemeindepokal, den Hirschenhausen wieder gewonnen hat. Bei den Rundenwettkämpfen Luftpistole belegte die 1. Mannschaft den 4. Platz in der A-Klasse. Die 2. Mannschaft wurde in der D-Klasse Meister und stieg auf. Bei den Rundenwettkämpfen mit dem Luftgewehr belegte die 1. Mannschaft in der Gauliga den 4. Platz, die 2. Mannschaft wurde Zweiter in der C-Klasse und die 3. Mannschaft musste leider die F-Klasse wieder verlassen. Es gibt auch noch eine 4. Mannschaft, die in der H-Klasse Platz 6 belegte.

Steffi Kerler war mit einem Ringe-Schnitt von 380,3 beste Vereinsschützin. Bei den Gaumeisterschaften waren Florian Reichwein und Mathias Grünwald die Besten. Selbst bei der Oberbayerischen mischte Reichwein noch kräftig mit. Er belegt auch beim Gauschießen mit einem 5,7-Teiler den 4. Platz mit der Luftpistole. In einem spannenden Finale sicherte sich Reichwein erstmals auch den Lufpistolenpokal für Hirschenhausen. Freilich verhehlte Grünwald auch nicht, dass seine Gattin Angela das Königsschießen gewonnen hat.

Dass die jungen Schützinnen Marie Gollwitzer und Patricia Heinzlmeier die Aushängeschilder im Nachwuchsbereich sind, zeigte Jugendleiter Matias Grünwald auf. Sie waren es, die Hirschenhausen bis hinauf zur Deutschen Meisterschaft würdig vertreten haben. Ein großes Talent ist auch Anna-Lena Thoma, die in den Gaukader berufen wurde. Der Schützen-Chef wünscht sich, dass auch im neuen Jahr die vielen Angebote, vom Lichtgewehr für Achtjährige bis hin zum Aufgelegt-Schießen für die älteren Semester gut genutzt werden. „Wenn man die Jugend begeistern kann, dann trägt das im gesamten Verein Früchte“, ist Grünwald überzeugt.

Die neuen Vereinsmeister, Marie Gollwitzer (Schülerklasse), Antonia Oudhoff (Jugend), Paricia Kneißl (Schützenklasse) und Josef Hecht (Luftpistole) wurden unter dem großen Beifall der Versammlung mit Urkunden geehrt.

ost