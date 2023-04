Ein Konzert für den Frieden in der Welt in der vollbesetzten Jetzendorfer Pfarrkirche

Die Arme gingen gegen Himmel: Begeisterung bei den Konzertgästen war schon nach den ersten Liedern zu spüren. © ost

Jetzendorf – Für ein beeindruckendes Friedenskonzert in der vollbesetzten Pfarrkirche von Jetzendorf sorgte Robert Freudenberg, der den meisten der rund 150 Besuchern sowohl als Rockmusik-Profi als auch als Leiter des Jetzendorfer Projektwerkes Campus bekannt ist.

Bei diesem Friedenskonzert wirkten über zehn Gruppen und Solisten mit besonderem Engagement mit. Freudenberg führte nicht nur durchs Programm, sondern wirkte auch mit Klavier und Gitarre mit.

Beim Konzert ging es in allen Liedern um den Frieden

Bei all den dargebotenen Liedern ging es um ein friedliches Sein in dieser Welt. Mit zwei verschiedenen Stimmgabeln (Erde und Venus) brachte der Jetzendorfer Armin Plank das Publikum zum Einschwingen und wusste: „Liebe und Freiheit harmonisieren uns“. Corinna Opel aus Pfaffenhofen, die mit ihrem musikalischen Partner das „Vaterunser“ vortrug, begeisterte schon in der Startphase dieses Konzertes, so dass die Arme der Konzertbesucher schnell gen Himmel gingen.

Alle Musiker verstanden ihr Handwerk

Begeisterung rief auch das Klavierstück der in Jetzendorf lebenden Ukrainerin Lena hervor. Dass sie ihr Handwerk versteht, hat auch Claudia Schwalme aus Mainburg mit Gitarre und Gesang bewiesen. Sie faszinierte mit einem selbstgeschriebenen Friedenslied und erklärte: „Ich wünsche mir den Frieden, der mein Herz berührt, den Frieden, der mich weiter trägt und nach dem ich tiefe Sehnsucht verspüre“. Als Trio kamen auch Freudenbergs Musikfreunde aus Dachau beim Publikum gut an. Zu diesem Trio hat Freudenberg noch immer engen freundschaftlichen Kontakt, hat er doch bei Just Chanpero in Dachau 27 Jahre gespielt. Das Friedenslied von Andreas Josef aus Jetzendorf ist aus einem Meditationsbild entstanden. In seinem zweiten, auf bayerischer Mundart gesungenen Lied forderte er sogar zum Tanzen auf, ohne dass es dazu kam.

Publikum wird mehrstimmiger Chor

Bei „Wonderful World“, das Bettina Walter-Heinz aus Reichertshofen gesungen hat, und ihrem Mundart-Lied „D‘Woid is wunderbar“ schwebten die Zuhörer schon im siebten Himmel. Auch ein Protestlied aus den 60er-Jahren kam gut an. „Frieden beginnt bei uns“, ist der Titel des Liedes, das Susanne Rother aus Attenkirchen zu Gehör brachte und noch Udo Jürgens „Alles aus Liebe“ draufsetzte. „Rainer Rackl & Freunde“ steigerten mit „One Love, one Heard“ die Stimmung, da hielten es die Besucher kaum mehr auf den Kirchenbänken aus. Auch Silvia Kübelbeck aus Pfaffenhofen und Sabine Drees aus Petershausen verstanden es, mit Querflöte und Gitarre zu begeistern, bevor man dem Finale zusteuerte, und auch der Schweizer Eidgenosse Bruno sang sich schnell in die Herzen des Publikums. Sabine Drees begleitete ihn, bevor Sascha Seelemann seine kräftige Stimme einsetzte und am Klavier besang, dass Friede bei besten Freunden beginnt. Dann machte Seelemann aus dem Publikum einen mehrstimmigen Chor. Seelemann ist kein Fremder in Jetzendorf, er hat früher schon bei den Schlosskonzerten im oberen Ilmtal gespielt.

Seltenes Instrument kam zum Einsatz

Beim Konzertfinale mit Monia Fasoudi aus Bergkirchen kam auch ein wenig bekanntes Instrument, ein Harmonium, zum Einsatz. Stefan Maier aus Petershausen saß hier am Klavier, und die Musiker Fridolin und Daniel (beide Gitarre) sowie Sabrine Drees verstärkten das Ensemble, das mit donnerndem Beifall verabschiedet wurde. Der Appell dieser Gruppe: „Bitte hört nicht auf, zu träumen, von einer besseren Welt.“

Ausklang im Projektwerk Campus

Alle Mitwirkenden des Abend trafen sich noch in Freundenbergs Projektwerk Campus in der Hauptstraße 5 in Jetzendorf zum Nachschwingen. Eintritt wurde beim Konzert nicht erhoben, finanzielle Unterstützung erfolgte durch die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau, was Freudenberg zu schätzen weiß.