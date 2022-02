Einheimische Künstler bringen viel Farbe ins neue Rathaus

Bei der Ausstellungseröffnung: Sonya Dock, Uwe Albert, Heidi Seidl und Bürgermeister Manfred Betzin. © ost

Jetzendorf – Bei „Kunst im Rathaus“ zeigen Jetzendorfer Hobby-Künstler bis Ende April einen Querschnitt ihrer Werke in den Räumen des neuen Rathauses. Schon in der Planungsphase für das neue Rathaus wurden ja Stimmen laut, dass man in diesem neuen Verwaltungsgebäude auch für Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler aus der Region sorgen sollte. So stehen nun 22 Wandflächen mit einem variablen Schienensystem zum Aufhängen von Bildern zur Verfügung.

Die ersten Künstler, die nun ihre Werke präsentieren sind Heidi Seidl und Uwe Albert. Auch Bilder eines weiteren Jetzendorfers, nämlich die des 2021 verstorbenen Wilfried Dock, sind unter den 30 Werken zu bewundern. Docks Witwe Sonya hat eine gute Auswahl unter den Bildern ihres verstorbenen Mannes getroffen. Wilfried Dock hatte schon während seines Architektur-Studiums Kunstseminare an der Kunstakademie München besucht und an vielen Kursen und Malreisen teilgenommen. Ihn faszinierten kräftige Farben, was sich in seinen Bildern widerspiegelt. Beim Aquarellmalen interessierte ihn, das „reduzierte Aquarell“ darzustellen – nur die wichtigsten Hauptakzente im Bild fixieren mit wenigen Farbtönen. Wie die Werke Docks zeigen, waren auch abstraktes Malen, Collagen und Zeichnungen die Stärke des verstorbenen Jetzendorfers.

Ein Blickfang im Rathaus sind auch die Bilder von Uwe Albert. Der gebürtige Freiburger, der seit 2015 in Jetzendorf lebt, malt am liebsten mit Öl, verwendet aber auch Lack- und Acrylfarben als Mischtechnik. „Da ich ein Freund einer experimentellen Malerei bin, ist jedes Bild gleichzeitig auch ein neues Experiment, nicht nur in Bezug auf Farben und Materialien, sondern auch in Form und Gestaltung“, so der Künstler, der im Hauptberuf Datenverarbeitungskaufmann ist. Seine Bilder sind sehr farbenfroh und spiegeln nach seinen Worten seine Lebenslust, aber manchmal auch Enttäuschung. „Auf alle Fälle provoziere ich gerne den Betrachter“, so Albert. Im Rathaus sind sein herrlicher Birkenwald und das Werk „Two Boats“ nicht zu übersehen.

Im Aussteller-Trio darf die Jetzendorferin Heidi Seidl nicht fehlen. Die 59-jährige Ehefrau und Mutter von zwei Kindern widmet sich schwerpunktmäßig der abstrakten Malerei und arbeitet gerne mit Acrylfarben. Die experimentelle Malerei hat es ihr seit 2005 angetan. „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, ist das Motto der bekannten Malerin. In jedem ihrer schöpferischen Werke spiegelt sich ihre Künstlerseele wider. „Ein Teil der Seele hat keine Worte, er träumt in Farben“, so die passionierte Malerin. Alle drei Künstler haben schon in einer Reihe von Ausstellungen im Landkreis und darüber hinaus große Resonanz mit ihren Werken erfahren. Sehr beeindruckt von den auf mehreren Etagen des Rathauses ausgestellten Bildern zeigte sich Bürgermeister Manfred Betzin. Auch Gemeinderat Rupert Leimberger, der als Verbindungsmann zwischen den Künstlern und der Gemeindeverwaltung fungiert, freute sich, dass es gelungen ist, innerhalb von ein paar Monaten nach dem Einzug ins neue Rathaus „so eine Ausstellung auf hohem Niveau“ präsentieren zu können. Die auch zum Verkauf angebotenen Bilder können während des Rathaus-Öffnungszeiten auf jeden Fall bis Ende April bewundert werden. JOSEF OSTERMAIR