Bekannt auch in Schottland und Südkorea

Jetzendorfs Turner zählen zu Bayerns Besten, das zeigte sich bei der Hauptversammlung der Turnabteilung im TSV.

Jetzendorf – Turn-Abteilungsleiter Egbert Will stellte fest: „Wir können stolz sein auf die Leistungen all unserer Sportler sowie deren Trainer, Assistenten und Helfer. Was sie jede Woche im Training und in den Wettkämpfen leisten, kann ich nur sagen – Hut ab. Von Pfaffenhofen über Schottland bis nach Südkorea wurde der Name TSV Jetzendorf getragen.“ Will betonte: die vier Aufführungen bei der Turnschau 2019 standen auf höchstem Niveau, 270 Mitwirkende sorgten hier für Gänsehautfeeling.

Der TSV richtet am Samstag, 4. Mai, in der Jetzendorfer Turnhalle den Gau-Einzelwettkampf männlich und weiblich aus. 160 Anmeldungen von Turnerinnen liegen schon vor. „Nicht teilnehmen werden zu meiner Überraschung zwei große Turnvereine wie der MTV Ingolstadt und Pfaffenhofen“. Am selben Tag findet auch der Halbmarathon der Leichtathleten statt, so dass allerhand los sein wird in Jetzendorf.

Die größte Turnveranstaltung 2019 ist das Bayerische Landesturnfest in Schweinfurt, an dem 55 Jetzendorfer mit von der Partie sein werden. Will zeigte aber auch, dass sich das Angebot seiner Abteilung nicht nur auf das überregionale Wettkampfturnen beschränkt: Das Eltern-Kind-Turnen, das Kleinkinderturnen und die Dienstagsgruppe mit insgesamt 30 Mädchen und Buben im Alter von fünf bis sieben Jahren bekommen weiter Zulauf. „Die Kinder lernen die Grundelemente des Turnens auf Breitensportniveau“, unterstrich Will. Er kam auch auf seine Stellvertreterin, Antja Rumpf, zu sprechen, die zwei Gruppen betreut, aus denen auch Turnerinnen hervorgehen, die in diesem Jahr an mehreren Wettkämpfen teilnehmen.

Im Erwachsenenbereich gibt es beim TSV eine Aerobic/Bodywork-Stunde sowie Step-Aerobic. Auch die Bauch-Beine-Po-Stunde trägt laut Will für bis zu 40 Teilnehmer zur allgemeinen Fitness bei. Weitere 20 Teilnehmer versuchen sich in der Pilates-Stunde in der Kräftigung der tiefen Muskulatur.

Auch die Männer-Gymnastikgruppe kommt beim TSV nicht zu kurz. Will gab einen Überblick: Neben Gymnastik gibt es Volleyball und Fußball in der Halle.

Sehr aktiv sei auch die Gruppe von Ingrid Knöferl, in der es um Ausdauer, Koordination, Gleichgewicht und Reaktion geht. Selbst Badminton- und Tischtennisbegeisterte können beim TSV Spaß haben, „und wer Lust hat, kann mit der Einradgruppe von Uschi Bepst bei jeder Witterung Rad fahren“, so Egbert Will. Jede Woche nutzen über 300 Teilnehmer das Breitensportangebot.

Von Wills Töchtern, den engagierten Fachwartinnen im TSV, war zu erfahren, dass Jetzendorf im Bereich Turnen weiblich der erfolgreichste Verein in Bayern ist. Doch der TSV sucht angesichts der immer größer werdenden Turnerschar noch Übungsleiter und Kampfrichter. Die Turnabteilung trägt mit ihren Veranstaltungen wie dem Flohmarkt am Frautag wesentlich zur Aufbesserung der Finanzen im TSV bei. „Die Einnahmen der Turner sind sehr projektbezogen“, stellte TSV-Hauptkassier Tobias Endres fest, der auch die angehobene Übungsleiter-Vergütung ansprach.

Lob zollte auch Bürgermeister Manfred Betzin der Turnabteilung – „sie ist das Aushängeschild von Jetzendorf“.

Für Egbert Will und den TSV-Ehrenvorsitzenden Michael Wallner war es eine Freude, langjährige Übungsleiter auszuzeichnen: An erster Stelle stand natürlich Günter Fleischhauer, der auf 50 Jahre Übungsleiter-Tätigkeit zurückblicken kann. „Das ist ein kleines Novum“, sagte Will, bevor Fleischhauer Urkunde und Ehrennadel im Empfang nahm. Auf 30 Jahre Übungsleiter bringt es Hans Winklmair junior, dessen Auszeichnung Ehefrau Birgit entgegennahm. Für zehnjährige Übungsleiter-Tätigkeit erhielten Antje Rumpf, Kerstin Will und Daniela Will die silberne Ehrennadel.

ost