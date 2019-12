Feuerwehr rettet Jetzendorfer Wald-Christkindlmarkt

Am zweiten Tag des Jetzendorfer Wald-Christkindlmarktes zeigte sich: Ohne Feuerwehr geht gar nichts!

Ein Wasserrohrbruch hatte in der Nacht zuvor den gesamten Christkindlmarkt trocken gelegt, und weil die Reparatur mehrere Stunden dauerte, lieferte kurzerhand die Feuerwehr mit ihrem Tankfahrzeug das Wasser zum Spülen der vielen Teller, Gläser und Tassen.

An beiden Markttagen war die Resonanz der Besucher in Jetzendorf groß. Was die vielen Besucher besonders faszinierte, war der Lichterglanz im nächtlichen Prieler Holz. Auch heuer fand der Christkindlmarkt rund um den Kletterpark Oberbayern statt. Schon am Eingang wartete eine „lebende Krippe“ mit Schafen auf die Gäste.

Hochbetrieb herrschte an 25 Ständen, an denen hauptsächlich die Jetzendorfer Vereine für das leibliche Wohlergehen ihrer Gäste sorgten. Das breite kulinarische Angebot reichte von Bratwürsten und Schupfnudeln bis hin zur Gulaschsuppe und dem „heißen Sepp“ – einem Früchtepunsch mit Schuss.

Schlange stehen mussten die Besucher fürs Rehragout am Stand des Hirschenhauser Wirts. Vegetarisches bot der Förderverein der Leichtathleten im TSV Jetzendorf an.

Bei diesem Spektakel im Wald kam auch das Kunsthandwerk nicht zu kurz. Ein Blickfang war da die handgemachte Keramik der Lampertshauser Hobbykünstlerin Sigrid Gottschalk, die frostsichere, farbenfrohe Leuchtstelen und ein getöpfertes Insektenhotel vor ihrem Stand aufgebaut hatte. Auch Filzbäume und ein Schnapsdrossel-Häuschen, Schützenscheiben und gedrechselte Uhren gab es an einem weiteren Stand.

Großen Zuspruch bei den Gästen fand die Edelbrand-Destillerie von Edi Kraus. Allein das Kosten der Edelbrände, Geiste und Fruchtliköre lockte viele an den Probierstand.

Mit 1000 Losen warben die Jetzendorfer Wildschützen für den Tombola-Hauptpreis, einen modernen Fernseher. Der Partnerschaftsverein Jetzendorf-Ampus war mit einer Maroni-Lokomotive vertreten. Keine Weihnachtswünsche offen ließ die Wunsch-Werkstatt der Pischelsdorferin Marina Kolbeck, kunstvolle Schmuck-Unikate gab es am Stand von Iluna Buhn aus Jetzendorf.

Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen: Die Eröffnung des Christkindlmarktes erfolgte durch die Jetzendorfer Böllerschützen und das Sonntags-Programm bestritten die kleinen Musiker von Marion Menzinger, die nach mehr als drei Jahrzehnten die Leitung der Gruppe von Evi Hofner übernommen hatte. Auch das Bläserquintett Brassinger spielte. Die Kinder freuten sich auf den Nikolaus.