Asylhelfer schmeißen hin

Die Vorsitzende des Jetzendorfer Asylhelferkreises und weitere Mitglieder geben ihr Ehrenamt auf. Der Auslöser dafür war die Verlegung von afghanischen Flüchtlingen, die randaliert haben.

Jetzendorf – Streit hat im Jetzendorfer Asylhelferkreises dazu geführt, dass zehn Arbeitskreis- und Helferkreisleiter hingeschmissen haben. Nun übernimmt die Caritas Pfaffenhofen einen Teil der Aufgaben des Helferkreises.

Die Caritas hat die Leitung des Helferkreises übernommen

Wie aus einem Schreiben der bisherigen Helferkreis-Vorsitzenden Christine Knodel an die Gemeinde Jetzendorf hervorgeht, gab es strukturelle Probleme. Bislang arbeitete der Helferkreis in Arbeitskreisen und unter einer dreiköpfigen Helferkreis-Leitung. Diese Leitung fungierte auch als Kontaktpunkt zwischen Gemeinde, Landratsamt und Caritas, so Knodel.

Der Helferkreis habe sich unter der Leitung der Caritas Pfaffenhofen nun neu organisiert. Im Klartext heißt das, dass viele ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufgegeben haben, neben der Vorsitzenden Christine Knodel, auch Sissi Helleberg, Andi Strixner, Matthias Kißlinger, Clemens Ellenbrock, Rosemarie Pfleger, Sandra und Josefine Gamperl, Nadine Steding und Kathrin Nagl.

Streit innerhalb des Helferkreises

An der Zusammenarbeit mit der Gemeinde scheiterte es aber nicht: Den Mitarbeitern und insbesondere Bürgermeister Manfred Betzin bestätigen die ausgeschiedenen Asylhelfer beste Zusammenarbeit.

Wie nun durchsickerte, war der Auslöser des Streits im Helferkreis die Umverlegung von afghanischen Asylbewerbern aus Wohncontainern in die zur Verfügung stehenden Wohnungen. Das Fass zum Überlaufen brachten aber zwei Randalierer unter den afghanischen Flüchtlingen, die Möbel zerstört und wegen Sachbeschädigung versetzt wurden. Eine Nachfrage bei Christine Knodel ergab, dass der Auslöser der Sachbeschädigung darin zu sehen war, dass die Wohnung nicht mit acht, sondern mit zehn Leuten belegt werden sollte, obwohl es nur eine Toilette gibt. „Und das wollten die beiden nicht einsehen“, sagt sie.

Die „Realisten“ im Helferkreis wie Christine Knodel, hätten die amtliche Versetzung nach der Sachbeschädigung akzeptiert, „weil der Ruf nach Humanität auch Grenzen hat“, so Knodel. Andere im Helferkreis hatten ihr, Gamperl und Steding daraufhin vorgeworfen, ihre Führungsposition auszunutzen.

Betzin: „Zurückgetretenen waren Leistungsträger im Helferkreis“

Bürgermeister Betzin ist über den Streit im Helferkreis nicht glücklich. Gerade die Zurückgetretenen waren laut Betzin die Leistungsträger im Helferkreis gewesen. Er betont aber, dass man über Sachbeschädigungen nicht hinwegsehen könne.

Professor Dr. Ursula Gross-Dienter, die zu den übrigen 30 Mitgliedern im Helferkreis gehört, sieht die Situation anders. Sie betont, dass die Verlegung der beiden Flüchtlinge zwar der Auslöser, aber nicht die Ursache für den Streit war. Bei den zwei Flüchtlingen sollte man im Übrigen nicht von Randalierern sprechen, denn ihre Verlegung sei unverhältnismäßig. Man habe den Betroffenen keine Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben. Deshalb hätte Gross-Dienter eine Abstimmung mit allen Helferkreis-Mitgliedern erwartet, ob die Afghanen verlegt werden sollen.

Der Streit dauert an, die Wohncontainer am Bauhof sind mittlerweile abgebaut, die verbliebenen 36 Afghanen wurden in drei Wohnhäusern in Jetzendorf und Priel untergebracht.

Fragen oder Probleme zum Thema Asyl

Wegen der Umstrukturierung des Helferkreises bittet Knodel, sich bei Fragen oder Problemen direkt an die Caritas Pfaffenhofen zu wenden. Bei Kleider- oder Sachspenden sollen sich die Bürger mit der Kleiderkammer oder der Hausratsammelstelle Pfaffenhofen in Verbindung setzen.

Von Josef Ostermair